Cục CSGT: Đèn tín hiệu bị lỗi, tài xế không bị phạt nguội lỗi vượt đèn đỏ

Ngày 21.10, đại diện Cục CSGT cho biết người điều khiển phương tiện sẽ không bị xử phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông nếu hệ thống đèn bị lỗi, hỏng.

Thông tin được Cục CSGT đưa ra trước những thắc mắc trên mạng xã hội về việc tài xế đang lưu thông gặp đèn tín hiệu hoạt động bất thường, liệu có bị xử phạt hoặc phạt nguội lỗi vượt đèn đỏ hay không.

Đèn đang xanh bất ngờ chuyển đỏ, có bị phạt nguội?

Theo Cục CSGT, những tình huống người dân phản ánh gồm đèn tín hiệu nháy đỏ liên tục, đồng thời hiển thị cả đèn xanh và đèn đỏ hoặc đèn đang xanh, bộ đếm thời gian chưa kết thúc nhưng bất ngờ chuyển sang đỏ.

Đây là những tình huống khiến người điều khiển phương tiện khó xác định chính xác tín hiệu cần chấp hành, đồng thời lo ngại bị camera ghi hình và xử phạt.

Cục CSGT khẳng định sẽ không xử phạt khi đèn tín hiệu bị lỗi ẢNH: C08

Cục CSGT khẳng định đối với trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng, lực lượng chức năng sẽ không xử phạt các trường hợp bị ghi nhận vi phạm, dù phát hiện trực tiếp hay thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát (phạt nguội).

Tuy nhiên, việc không xử phạt không đồng nghĩa người điều khiển phương tiện được tùy ý đi qua giao lộ khi đèn gặp sự cố.

Cục CSGT lưu ý khi đến nút giao, người tham gia giao thông phải quan sát, giảm tốc độ và bảo đảm an toàn.

Nếu đèn tín hiệu bị hư hỏng, người lái xe phải chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông nếu có. Trường hợp không có người điều khiển giao thông, tài xế phải tuân thủ các quy tắc chung khi đi qua nút giao, tùy theo nơi có vòng xuyến hoặc không có vòng xuyến.

Người dân cũng được khuyến khích thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kịp thời khắc phục hệ thống đèn bị lỗi, hỏng.

Nhận thông báo phạt nguội, tài xế có quyền xem lại camera

Một vấn đề khác được nhiều người quan tâm là nếu camera ghi nhận phương tiện vượt đèn đỏ trong thời điểm hệ thống đèn tín hiệu gặp sự cố, tài xế phải làm gì khi nhận thông báo phạt nguội?

Theo Cục CSGT, khi nhận thông báo vi phạm và đến làm việc với bộ phận CSGT xử lý, người điều khiển phương tiện có quyền xem toàn bộ hình ảnh, clip ghi nhận vụ việc.

Việc xem lại hình ảnh nhằm xác định phương tiện có thực sự vi phạm hay không, đồng thời kiểm tra hệ thống đèn tín hiệu tại thời điểm đó có bị lỗi, hỏng hay không.

Người dân có thể yêu cầu được xem lại toàn bộ hình ảnh, clip khi đến làm việc với bộ phận CSGT xử lý phạt nguội

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh hình ảnh từ hệ thống camera của lực lượng chức năng, tài xế có thể cung cấp thêm hình ảnh, video từ camera hành trình trên xe hoặc camera giám sát của người dân ven đường.

Những hình ảnh này có thể giúp làm rõ tình trạng hoạt động của đèn tín hiệu khi phương tiện đi qua giao lộ, làm căn cứ xác định có hay không hành vi vi phạm.

Như vậy, người dân nhận thông báo phạt nguội trong tình huống nghi ngờ đèn giao thông bị lỗi có thể đề nghị xem lại toàn bộ hình ảnh và cung cấp chứng cứ liên quan khi làm việc với CSGT.

Cục CSGT cho biết khi phát hiện đèn tín hiệu giao thông bị lỗi hoặc hư hỏng, người dân có thể thông báo đến Cục CSGT hoặc Phòng CSGT tại địa phương thông qua số điện thoại công khai và các kênh tiếp nhận thông tin.



Riêng đối với Cục CSGT, người dân có thể phản ánh qua các kênh:

Số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT: 0789.388.539.



Fanpage Cục CSGT: Gửi tin nhắn trực tiếp.



Ứng dụng VNeTraffic: Gửi phản ánh về tình trạng đèn tín hiệu giao thông.



Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện luôn chủ động quan sát, giảm tốc độ khi đến giao lộ, đặc biệt khi phát hiện hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bất thường để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.