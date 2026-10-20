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    Nhiều tài xế công nghệ ở TP.HCM vi phạm nồng độ cồn kịch khung vẫn chở khách

    Vũ Phượng
    Vũ Phượng

    CSGT TP.HCM vừa phát hiện nhiều tài xế công nghệ vi phạm nồng độ cồn kịch khung nhưng vẫn chở khách hoặc đang mở app để đón khách.

    Ngày 20.10, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết Đội CSGT Bàn Cờ vừa phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tài xế công nghệ vi phạm nồng độ cồn kịch khung.

    Theo đó, CSGT đã lập biên bản nhiều trường hợp tài xế xe công nghệ vi phạm nồng độ cồn kịch khung vẫn mở ứng dụng để nhận chuyến, đón khách, thậm chí điều khiển phương tiện chở hành khách trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn.

    Nhiều tài xế công nghệ ở TP.HCM vi phạm nồng độ cồn kịch khung vẫn chở khách - Ảnh 1.

    Một trường hợp tài xế xe công nghệ vi phạm nồng độ cồn với kết quả đo 0,412 mg/l khí thở

    ẢNH: PC08

    Với mức vi phạm nồng độ cồn này, tài xế công nghệ điều khiển xe máy bị phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

    Theo CSGT, việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của hành khách và những người tham gia giao thông khác.

    Đối với tài xế hành nghề vận tải, hành vi này còn ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp, sinh kế và niềm tin của khách hàng. Không có chuyến xe hay khoản thu nhập nào đáng để đánh đổi bằng sự an toàn của bản thân và cộng đồng.

    Nhiều tài xế công nghệ ở TP.HCM vi phạm nồng độ cồn kịch khung vẫn chở khách - Ảnh 2.

    Tài xế xe công nghệ mở ứng dụng nhận chuyến nhưng vi phạm nồng độ cồn với kết quả đo 0,458 mg/l khí thở

    ẢNH: PC08

    Nhiều tài xế công nghệ ở TP.HCM vi phạm nồng độ cồn kịch khung vẫn chở khách - Ảnh 3.

    Tài xế xe công nghệ điều khiển phương tiện chở khách trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn với kết quả đo 0,475 mg/l khí thở

    ẢNH: PC08

    Quản lý, giám sát không để tài xế uống rượu bia còn lái xe chở khách

    Để góp phần phòng ngừa vi phạm, Phòng CSGT đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải công nghệ tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở tài xế chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

    CSGT đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu áp dụng các giải pháp quản lý, giám sát phù hợp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ tài xế sử dụng rượu, bia khi hoạt động hành nghề. Mỗi tài xế cần nâng cao ý thức tự giác, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia, dù quãng đường di chuyển ngắn hay đang trong thời gian nhận, chở khách.

    CSGT lưu ý người dân chủ động lựa chọn phương án di chuyển an toàn sau khi sử dụng rượu, bia. Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, không tiếp tục hành trình khi phát hiện tài xế đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện, nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.

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