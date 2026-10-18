Hơn 900 học sinh TP.HCM bị CSGT xử phạt trong 1 tháng, lỗi nào nhiều nhất?

Trong tháng 9.2026, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực xung quanh trường học, nhất là thời điểm học sinh đến trường và tan học.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã lập biên bản hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, lỗi không đội mũ bảo hiểm chiếm nhiều nhất với 454 trường hợp, tiếp đến là 321 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi.

Hơn 900 học sinh ở TP.HCM bị xử phạt vì vi phạm giao thông trong 1 tháng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Phòng CSGT, đây là những hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt đối với học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

CSGT tiếp tục kiểm tra trước cổng trường, xử lý phụ huynh giao xe sai quy định

Bên cạnh việc xử lý trực tiếp trên đường, lực lượng CSGT sẽ phối hợp công an cấp xã và các đơn vị liên quan kiểm tra các điểm trông giữ xe trong và xung quanh trường học.

Qua đó, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động trông giữ phương tiện, ngăn ngừa tình trạng học sinh sử dụng xe không đúng quy định.

Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết thời gian tới, CSGT và công an cấp xã tiếp tục duy trì các tổ công tác tại khu vực cổng trường vào giờ cao điểm để phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn.

Lỗi vi phạm nhiều nhất ở lứa tuổi học sinh là không đội mũ bảo hiểm và điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đối với học sinh vi phạm, ngoài việc xử lý theo quy định, lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo về nhà trường để phối hợp giáo dục, kiểm điểm phù hợp.

Đặc biệt, CSGT sẽ làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các trường hợp phụ huynh, chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Hơn 174.000 học sinh, sinh viên được tuyên truyền luật giao thông

Song song với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, trong tháng 9.2026, thời điểm bắt đầu năm học mới, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã triển khai cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục.

Theo đó, lực lượng CSGT tổ chức 155 lượt tuyên truyền, thu hút 174.705 học sinh, sinh viên và người học tham dự.

Tại đây, học sinh được hướng dẫn nhận diện, phán đoán những tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông, thực hành kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn và ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật.

Theo Phòng CSGT, việc bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh cần có sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, gia đình và nhà trường, đồng thời nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi học sinh.