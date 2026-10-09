Trường học ở TP.HCM có thể cho phụ huynh vào sân trường chờ đón con

Liên quan đến tình trạng ùn tắc trước cổng trường ở TP.HCM mà Báo Thanh Niên phản ánh qua nhiều bài viết, ngày 9.10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông tin về các giải pháp khắc phục, trong đó có việc bố trí khu vực dừng chờ cho phụ huynh và xem xét trách nhiệm hiệu trưởng nếu để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi đơn vị, gắn với việc bảo đảm an toàn cho học sinh và công tác an toàn trường học của toàn ngành.

Cho học sinh về lệch giờ, bố trí chỗ chờ cho phụ huynh trong sân trường

Một trong những giải pháp được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đưa ra là yêu cầu từng trường xây dựng và công khai phương án đưa đón học sinh, hạn chế tình trạng phụ huynh tập trung đông cùng thời điểm trước cổng trường.

Có lực lượng túc trực điều tiết, không còn xe hàng rong nhưng cổng Trường THPT Gò Vấp ở đường Nguyễn Thái Sơn vẫn ken đặc xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, các trường cần bố trí giờ ra về lệch nhau giữa các khối lớp cho phù hợp, hạn chế tình trạng học sinh cùng tan học một lúc, kéo theo lượng lớn phụ huynh tập trung đón con.

Bên cạnh đó, nhà trường phải sử dụng hợp lý cổng chính, cổng phụ. Đối với những trường có đủ điều kiện, Sở yêu cầu bố trí khu vực dừng chờ trong sân trường để phục vụ việc đưa đón học sinh.

Ùn tắc giờ tan học: Phụ huynh đề xuất mở cổng trường ngày mưa

Các trường cũng phải phân công cán bộ, giáo viên, bảo vệ hướng dẫn tại cổng trường, đồng thời thông báo rõ vị trí đón, trả học sinh để phụ huynh biết và thực hiện.

Vào giờ cao điểm, nhà trường cần phối hợp với công an, lực lượng dân phòng địa phương để phân luồng giao thông, hạn chế ùn ứ trước cổng.

Những vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc hoặc có nguy cơ mất an toàn giao thông phải được rà soát, báo cáo để phối hợp khắc phục.

Sau phản ánh của Thanh Niên, Trường THCS Hà Huy Tập ở đường Phan Đăng Lưu bố trí khoảng sân cho phụ huynh vào chờ đón con ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với các trường có khuôn viên hẹp, đường dẫn vào trường nhỏ, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà trường phối hợp với UBND xã, phường, đặc khu và công an địa phương xác định vị trí đón, trả học sinh an toàn, đúng quy định.

Đồng thời, nhà trường có thể kiến nghị cơ quan chức năng bổ sung biển báo, vạch kẻ đường để tổ chức giao thông phù hợp với thực tế.

Riêng tình trạng hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quanh khu vực cổng trường, việc xử lý thuộc thẩm quyền của chính quyền và lực lượng chức năng địa phương. Tuy nhiên, nhà trường vẫn có trách nhiệm chủ động phát hiện, kiến nghị và phối hợp xử lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, mọi phương án bố trí khu vực chờ phải bảo đảm an toàn cho học sinh, không ảnh hưởng đến lối thoát hiểm hoặc lối tiếp cận khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Cùng với các giải pháp trên, nhà trường cần vận động phụ huynh đưa đón con đúng vị trí, khung giờ được hướng dẫn; không dừng, đỗ xe dưới lòng đường hoặc gây cản trở giao thông.

Cổng trường ùn tắc kéo dài, hiệu trưởng có thể bị xem xét trách nhiệm

Không chỉ yêu cầu các trường chủ động sắp xếp việc đưa đón học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM còn đề cập trách nhiệm của người đứng đầu nếu tình trạng ùn tắc trước cổng trường kéo dài.

Công an phường Gia Định xử lý hàng rong trước cổng Trường THPT Võ Thị Sáu, đường Lê Văn Duyệt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Trường hợp để xảy ra tình trạng ùn tắc trước cổng trường kéo dài, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra nguyên nhân và việc thực hiện phương án của nhà trường. Đồng thời xem xét trách nhiệm của hiệu trưởng theo thẩm quyền đối với các trường hợp thiếu chủ động, không thực hiện chỉ đạo hoặc không báo cáo, phối hợp khắc phục", đại diện Sở thông tin.

Như vậy, việc xem xét trách nhiệm hiệu trưởng sẽ căn cứ vào nguyên nhân ùn tắc cũng như mức độ chủ động của nhà trường trong việc tổ chức, phối hợp thực hiện các giải pháp khắc phục.

Về số lượng trường đã bố trí khu vực dừng chờ cho phụ huynh, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết đang tổng hợp, đối chiếu báo cáo từ các đơn vị.

Qua nắm bắt bước đầu, những trường chưa bố trí được chỗ dừng chờ chủ yếu do diện tích khuôn viên hạn chế, sân trường phải ưu tiên cho hoạt động học tập, vui chơi của học sinh hoặc trường nằm trên các tuyến đường có mật độ giao thông cao.

Đây cũng là những khó khăn đặt ra trong việc tổ chức khu vực đưa đón học sinh, nhất là với các trường nằm trên những tuyến đường nhỏ, có đông phương tiện qua lại vào giờ cao điểm.