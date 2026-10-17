Chạy xe máy vào đường cấm để câu view, bị CSGT TP.HCM xử lý

Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa thông tin, Đội CSGT An Sương đã phối hợp Công an xã Xuân Thới Sơn xác minh, xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy vào đường cấm, quay clip đăng mạng xã hội nhằm câu like, câu view.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT An Sương phát hiện thông tin liên quan đến một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy đi vào làn đường dành riêng cho ô tô trên đường Lê Quang Đạo, đoạn qua xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM.

Chạy xe máy vào đường cấm để câu view, 8 người bị CSGT TP.HCM mời làm việc

Chạy xe máy vào làn ô tô, còn lấy điện thoại quay clip câu view

Theo xác minh của CSGT, khoảng 0 giờ 30 ngày 12.10, nhóm 8 thanh thiếu niên đi trên 6 xe máy, lưu thông trên đường Lê Quang Đạo theo hướng từ Tây Ninh về TP.HCM.

Khi đến khu vực cầu An Hạ, cả nhóm điều khiển xe máy đi vào làn đường dành cho ô tô, nơi có biển cấm xe 2 bánh, 3 bánh lưu thông.

Nhóm thanh thiếu niên bị mời làm việc, lập biên bản vi phạm ẢNH: PC08

Trong số này, N.M.H (23 tuổi, ở TP.HCM) không chỉ chạy xe vào làn đường cấm mà còn sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe để quay lại cảnh cả nhóm lưu thông.

Theo CSGT, mục đích của việc quay clip là đăng tải lên các trang mạng xã hội nhằm câu like, câu view.

Nhóm thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 23, đến từ TP.HCM, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Đồng Nai. Trong đó, có những người sinh năm 2009 và 2010 trực tiếp điều khiển xe máy.

CSGT đang tiếp tục xác minh xử lý các trường hợp liên quan ẢNH: PC08

Việc cả nhóm chạy xe máy vào làn dành cho ô tô, trong khi một người còn sử dụng điện thoại để quay clip, đã gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

CSGT mời 8 người làm việc, lập biên bản 6 người điều khiển xe

Sau khi xác minh vụ việc, Đội CSGT An Sương phối hợp Công an xã Xuân Thới Sơn mời cả 8 thanh thiếu niên đến trụ sở công an làm việc.

Tại đây, sau khi được lực lượng chức năng giải thích về các quy định pháp luật, cả 8 người đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Nhóm thanh thiếu niên cho biết đã nhận thức được tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, bày tỏ sự hối hận, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông, không tái phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 6 người trực tiếp điều khiển xe máy.

CSGT đã lập biên bản 6 người trong nhóm trên ẢNH: PC08

Các hành vi vi phạm được xác định gồm chạy xe máy vào đường cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển, không có gương chiếu hậu bên trái, không có giấy phép lái xe…

Hiện Đội CSGT An Sương tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ những hành vi vi phạm khác của nhóm thanh thiếu niên để xử lý theo quy định.



Từ vụ việc trên, Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo thanh thiếu niên không nên vì muốn thể hiện bản thân, thu hút lượt xem trên mạng xã hội mà bất chấp quy định giao thông.

Theo CSGT, các hành vi chạy xe vào đường cấm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng hoặc tham gia đua xe trái phép không phải là cách thể hiện bản lĩnh, mà có thể gây tai nạn, để lại hậu quả nghiêm trọng.

CSGT cũng khuyến cáo người dân không cổ vũ, quay phim, phát tán hoặc tham gia các hành vi đua xe, biểu diễn nguy hiểm trên đường phố.

Đối với phụ huynh, lực lượng chức năng đề nghị tăng cường quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.

