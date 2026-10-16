TP.HCM sắp đưa cầu Kỳ Hà 4 vào khai thác, giảm ùn tắc khu cảng Cát Lái

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin về tình hình giao thông và các giải pháp giảm ùn tắc tại nút giao Mỹ Thủy, khu vực cửa ngõ cảng Cát Lái, nơi thường xuyên có mật độ xe tải nặng, xe container lưu thông lớn.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trong thời gian chờ hoàn thành toàn bộ nút giao Mỹ Thủy vào quý 1/2027, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm áp lực giao thông, hạn chế xung đột giữa xe container và xe máy, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình.

Cầu Kỳ Hà 4 dự kiến khai thác trong tháng 10

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ phối hợp với Công an thành phố tăng cường lực lượng điều hòa giao thông tại nút giao Mỹ Thủy trong thời gian thi công.

Đồng thời, sở yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa hạng mục cầu Kỳ Hà 4 vào khai thác trong tháng 10.2026.

Đây là nhánh cầu phục vụ xe rẽ phải từ đường Võ Chí Công vào đường Nguyễn Thị Định, được kỳ vọng góp phần giảm lượng phương tiện đi vào khu vực nút giao Mỹ Thủy.

Cầu Kỳ Hà 4 dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 10.2026 ẢNH: T.N

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ công trình, Sở Xây dựng sẽ phối hợp các đơn vị quản lý cảng phân bổ lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy, qua đó giảm áp lực cho giao thông đường bộ tại khu vực cảng Cát Lái.

Thông tin về tình hình giao thông cũng sẽ được tăng cường trên hệ thống biển quang báo và các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, trong đó có tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo Sở Xây dựng, từ khi cao tốc Bến Lức - Long Thành được đưa vào khai thác ngày 1.10.2026, lưu lượng phương tiện qua khu vực cầu Phú Mỹ và nút giao Mỹ Thủy đã giảm đáng kể.

Cụ thể, lượng ô tô con giảm từ 2 - 12%; ô tô khách và xe tải dưới 4 tấn giảm từ 10 - 20%; xe tải dưới 10 tấn giảm từ 3 - 33%. Đối với xe tải dưới 18 tấn và xe đầu kéo không kéo container, lưu lượng giảm từ 14 - 29%; riêng xe đầu kéo có container giảm từ 9 - 20%.

Nút giao Mỹ Thủy có đến 26.000 xe lưu thông mỗi ngày cuối tuần

Lý giải nguyên nhân ùn tắc tại nút giao Mỹ Thủy, đặc biệt vào chiều thứ sáu, thứ bảy và các dịp cao điểm trước lễ, Sở Xây dựng cho biết đây là nút giao quan trọng phục vụ hoạt động ra vào cảng Cát Lái.

Khu vực này kết nối các tuyến vận tải hàng hóa từ các tỉnh miền Tây Nam bộ với Đông Nam bộ thông qua trục đường Võ Chí Công và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Do đó, mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, đặc biệt là xe tải nặng và xe container.

Trung bình mỗi ngày đêm có khoảng 22.000 xe lưu thông qua nút giao Mỹ Thủy. Vào những ngày cuối tuần, con số này tăng lên khoảng 26.000 xe.

Trong khi đó, đường Nguyễn Thị Định - tuyến đường phục vụ xe ra vào cảng Cát Lái, chỉ có 2 làn ô tô theo mỗi hướng lưu thông. Lượng xe lớn khiến tuyến đường vượt quá khả năng thông hành.

Ngoài ra, việc rào chắn mặt đường để thi công dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy cũng ảnh hưởng đến tình hình giao thông khu vực.

Trước tình trạng này, Sở Xây dựng đã điều chỉnh pha đèn tín hiệu giao thông tại nút giao, bố trí một pha đèn riêng cho xe hai bánh từ cả 4 hướng lưu thông qua khu vực.

Giải pháp này giúp tách biệt dòng xe hai bánh với xe container, hạn chế xung đột giữa các phương tiện. Theo Sở Xây dựng, việc điều chỉnh tổ chức giao thông đã góp phần xóa điểm đen tai nạn giao thông tại nút giao Mỹ Thủy.

Cùng với đó, các dải phân cách bê tông được lắp đặt trên những tuyến đường kết nối vào nút giao như đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Thị Định và đường Đồng Văn Cống, nhằm tách phần đường ô tô với xe hai bánh, bảo đảm an toàn giao thông.

Đối với các dịp lễ, tết, Sở Xây dựng phối hợp Công an TP.HCM, chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý cảng xây dựng phương án điều tiết, phân bổ lượng xe ra vào cảng theo từng thời điểm.

Việc này nhằm hạn chế tình trạng phương tiện tập trung cùng lúc tại khu vực cảng Cát Lái, góp phần kéo giảm ùn tắc trong những thời điểm lưu lượng xe tăng cao.