TP.HCM công bố 28 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông: Khi nào xóa hết?

Thông tin tại cuộc họp báo định kỳ chiều 15.10, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã xác định 28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông và lộ trình giải quyết.

Danh sách 28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông ở TP.HCM

Danh sách 28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông được Sở Xây dựng TP.HCM chia theo 9 khu vực và nhóm dự án xóa các điểm này tương ứng như sau:

Khu vực trung tâm TP.HCM (3 điểm nguy cơ - 23 dự án):



Khu vực đường Tôn Đức Thắng - đường Nguyễn Hữu Cảnh - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn)



Ngã tư Bốn Xã (phường Bình Trị Đông và phường Phú Thạnh)



Đường Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu)



Khu vực đông bắc thành phố (6 điểm nguy cơ - 16 dự án):

Giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão (phường Hạnh Thông)



Giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị (phường Gò Vấp)



Giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị (phường Bình Lợi Trung và phường An Nhơn)



Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng (phường Bình Thạnh)

Ngã tư Hàng Xanh (phường Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây)

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài liệt sĩ (phường Bình Thạnh, phường Thạnh Mỹ Tây)

Khu vực tây bắc thành phố (2 điểm nguy cơ - 15 dự án):

Giao lộ Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc và xã Tân Vĩnh Lộc)



Đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ cầu Ông Lớn đến ngã ba Giồng (xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Sơn)



Khu vực phía đông thành phố (2 điểm nguy cơ - 17 dự án):

Nút giao thông An Phú (phường Bình Trưng)



Ngã tư Tây Hòa (phường Thủ Đức và phường Phước Long)



Khu vực phía nam thành phố (4 điểm nguy cơ - 23 dự án):

Giao lộ Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50 (xã Bình Hưng)



Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng)



Đường Dương Bá Trạc - khu vực cầu Kênh Xáng (phường Chánh Hưng)



Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng (xã Bình Hưng)



Khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (3 điểm nguy cơ - 5 dự án):

Giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình và phường Bảy Hiền)



Vòng xoay Lăng Cha Cả (phường Tân Sơn Nhất và phường Tân Sơn Hòa)



Đường Trường Chinh, đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Bình và phường Tân Sơn Nhì)



Khu vực cảng Cát Lái (2 điểm nguy cơ - 17 dự án):

Nút giao Mỹ Thủy (phường Cát Lái)



Đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái (phường Cát Lái)

Khu vực Bình Dương cũ (2 điểm nguy cơ - 11 dự án):

Giao lộ quốc lộ 13 - đường dẫn cầu Phú Long (phường Lái Thiêu)



Giao lộ đường Phú Lợi với các đường 30 Tháng 4, đường Trần Văn Ơn, đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phú Lợi)



Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (4 điểm nguy cơ - 9 dự án):

Giao lộ quốc lộ 51 - đường Tập đoàn 7 Phước Bình (phường Phú Mỹ)



Giao lộ quốc lộ 51 - đường B1, A2 vào KCN Mỹ Xuân (phường Phú Mỹ)



Giao lộ quốc lộ 51 - đường Trần Hưng Đạo (phường Phú Mỹ)



Giao lộ quốc lộ 51 - đường vào cảng Cái Mép - Thị Vải (phường Tân Phước)



28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông ở TP.HCM và các dự án xóa các điểm nghẽn này ĐỒ HỌA: AI

Khi nào TP.HCM xóa hết các điểm có nguy cơ ùn tắc?

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2027, TP.HCM sẽ xóa được 15/28 điểm nguy cơ ùn tắc, các điểm còn lại sẽ được xóa trong giai đoạn 2028 - 2030.

Để xử lý 28 điểm nguy cơ ùn tắc, TP.HCM sẽ kết hợp đầu tư hạ tầng với điều chỉnh tổ chức giao thông.

Người dân vất vả di chuyển trên đường Trường Chinh ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong đó, thành phố tiếp tục triển khai các dự án lớn như nút giao An Phú, Mỹ Thủy, cầu đường Nguyễn Khoái, mở rộng quốc lộ 50 và các tuyến cao tốc. Giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến khởi công cầu vượt ngã 6 công trường Dân Chủ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, hầm chui đường Tôn Đức Thắng, mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Đinh Bộ Lĩnh...

Theo Sở Xây dựng, trong 98 dự án đã được thông tin, có 33 dự án được bố trí vốn và đủ điều kiện triển khai.

Trước mắt, thành phố sẽ điều chỉnh phân luồng, tổ chức làn xe linh hoạt theo giờ, tăng cường theo dõi giao thông tại các khu vực thi công metro số 2, nút giao An Phú và các điểm thường xuyên đông xe.

TP.HCM cũng nghiên cứu kết nối hệ thống đèn tín hiệu bên trong Vành đai 2 về trung tâm điều khiển tập trung, phát triển vận tải công cộng, đường thủy và từng bước di dời các cơ sở y tế, giáo dục lớn, khu công nghiệp ra khỏi nội thành.