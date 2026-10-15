Đường Trường Chinh ở TP.HCM 'mượn' 1 làn ngược chiều: Xe vẫn ùn ứ sáng 15.10

Sáng 15.10, đường Trường Chinh tiếp tục đông nghẹt phương tiện qua khu vực rào chắn thi công metro số 2. Để giảm ùn tắc, lực lượng chức năng đã sử dụng một làn của chiều ngược lại để tăng khả năng lưu thông cho xe hướng vào trung tâm TP.HCM.

Ghi nhận từ khoảng 7 giờ, hàng ngàn ô tô, xe máy nối đuôi nhau qua khu vực thi công. Dù hướng vào trung tâm được tăng từ 3,5 lên 4,5 làn đường, dòng xe vẫn di chuyển chậm, nhiều thời điểm gần như đứng yên. Không ít người mất 20 - 30 phút mới vượt qua được đoạn đường chưa đầy 1 km.

Đường Trường Chinh mượn 1 làn ngược chiều cho dòng xe từ An Sương vào trung tâm buổi sáng ẢNH: TRẦN KHA

Đây là khu vực thường xuyên ùn tắc kể từ khi rào chắn thi công metro số 2 được mở rộng, khiến mặt đường thu hẹp. Việc bố trí làn đường linh hoạt nhằm ưu tiên cho hướng có lượng phương tiện đông hơn theo từng khung giờ.

Đường Trường Chinh ùn tắc kéo dài giờ cao điểm sáng

Theo ghi nhận, tình trạng ùn tắc trên đường Trường Chinh thường bắt đầu từ khoảng 7 giờ và kéo dài đến 9 giờ 30, chủ yếu theo hướng từ khu vực An Sương vào trung tâm TP.HCM.

Đến chiều, từ 16 giờ đến 19 giờ, khi công nhân, người lao động tan làm, lượng phương tiện tăng mạnh khiến việc đi lại ở cả hai chiều đều khó khăn.

Chị Linh (21 tuổi, kinh doanh trên đường Trường Chinh) cho biết trước đây đi qua khu vực này chỉ mất vài phút, nhưng hiện có lúc phải mất đến 30 phút. "Đường đông nghẹt, người đi xe máy leo cả lên vỉa hè để kịp giờ làm. Khách thấy kẹt xe cũng không dám tấp vào mua, việc buôn bán bị ảnh hưởng rất nhiều", chị Linh ngán ngẩm.

Đoạn ùn tắc kéo dài trên đường Trường Chinh là ở gần giao lộ Trường Chinh - Cộng Hòa ẢNH: TRẦN KHA

Không chỉ người đi làm mệt mỏi, các hộ kinh doanh dọc tuyến đường cũng chịu ảnh hưởng khi khách ngại dừng xe mua hàng giữa dòng phương tiện chen chúc.

Anh Thế, người thường xuyên đi qua khu vực, cũng cho biết việc lưu thông qua đoạn rào chắn rất khó khăn do mặt đường bị thu hẹp, xe cộ dồn lại quá đông.

Một số người lớn tuổi sống gần khu vực số 823 đường Trường Chinh phản ánh, đoạn từ giao lộ Phạm Văn Bạch đến mũi tàu Cộng Hòa chỉ dài vài trăm mét đến gần 1 km nhưng vào giờ cao điểm luôn trong cảnh xe nối đuôi nhau. Tiếng còi xe liên tục vang lên, người đi đường phải chen chúc suốt hàng chục phút.

Dòng xe nhích từng chút một trên đường Trường Chinh ẢNH: TRẦN KHA

Đi làm mất gấp đôi thời gian, muốn né kẹt xe cũng khó

Với những người phải đi qua đường Trường Chinh mỗi ngày, việc lựa chọn giờ xuất phát trở thành bài toán khó. Có người tranh thủ đi sớm hơn thường lệ, người khác đành nán lại sau giờ làm để chờ đường bớt đông. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể chủ động thời gian.

Anh Nguyễn Văn Tiên (40 tuổi, ở quận 12 cũ) cho biết việc đi lại của anh bị ảnh hưởng đáng kể kể từ khi công trình metro số 2 mở rộng rào chắn.

"Bình thường tôi đi làm từ nhà tới công ty mất chừng 30 phút, nhưng từ khi có công trình thì phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Ai đi làm, tan ca cũng muốn tranh thủ về nhà sớm nhưng không thể nhích nổi", anh Tiên chia sẻ.

Một số người dân cho biết nếu trước đây mất 30 phút đến nơi làm thì nay phải mất 60 phút ẢNH: TRẦN KHA

Điều khiến anh Tiên mệt mỏi hơn là dù biết trước sẽ kẹt xe, anh vẫn khó tìm được đường khác để thay thế. "Muốn đổi lộ trình khác cũng không biết đi ngõ nào vì rẽ đường nhánh nào cũng sẽ đổ dồn ngược lại đường Trường Chinh", anh nói.

Trong các khung giờ cao điểm, lực lượng CSGT, thanh niên xung phong và lực lượng an ninh trật tự cơ sở có mặt tại các giao lộ để điều tiết, phân luồng phương tiện. Tuy nhiên, do lượng xe qua tuyến đường cửa ngõ tây bắc quá lớn, tình trạng ùn tắc vẫn tiếp diễn tại khu vực thi công.

Các xe chen nhau từng khoảng trống trên đường ẢNH: TRẦN KHA

Ken đặc người và xe giờ cao điểm sáng ẢNH: TRẦN KHA

Trước cảnh đi lại khó khăn kéo dài, người dân mong các đơn vị thi công nghiên cứu thu gọn rào chắn tại những vị trí phù hợp, đẩy nhanh tiến độ công trình để giảm ảnh hưởng đến việc đi lại và buôn bán.

Buổi sáng thêm làn vào trung tâm, buổi chiều ưu tiên hướng An Sương

Liên quan tình trạng ùn tắc trên đường Trường Chinh, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sau khi rào chắn thi công metro số 2 được mở rộng theo phương án đã duyệt, phần đường hướng vào trung tâm, đoạn từ đường Tây Thạnh đến đường Cộng Hòa, giảm từ 5 làn xuống còn 3,5 làn. Đây là nguyên nhân khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm sáng.

Để giảm áp lực, Sở Xây dựng phối hợp Phòng CSGT Công an TP.HCM và Ban Quản lý đường sắt đô thị triển khai phương án bố trí một làn đường linh hoạt, thay đổi hướng lưu thông tùy theo lượng phương tiện trong ngày.

Có thêm 1 làn đường trong giờ cao điểm sáng nhưng xe vẫn đông ẢNH: TRẦN KHA

Người dân mệt nhoài di chuyển trên đường Trường Chinh ẢNH: TRẦN KHA

Cụ thể, vào giờ cao điểm sáng, khi lượng xe từ khu vực An Sương vào trung tâm tăng cao, hướng này được ưu tiên 4,5 làn đường, trong khi chiều ngược lại còn 3 làn. Như vậy, một làn đường của hướng ra An Sương được sử dụng để tăng thêm không gian lưu thông cho xe vào trung tâm.

Đến giờ cao điểm chiều, khi người dân tan làm, hướng về An Sương được ưu tiên 4 làn đường, chiều vào trung tâm còn 3,5 làn.

Ngoài giờ cao điểm, lực lượng CSGT sẽ căn cứ lưu lượng phương tiện thực tế để quyết định hướng lưu thông của làn đường linh hoạt.