Xe chở bệnh nhân mắc kẹt gần ngã tư Bảy Hiền, người nhà xuống xe xin nhường đường

Sáng 14.10, ngày thứ năm sau khi TP.HCM điều chỉnh tổ chức giao thông tại ngã tư Bảy Hiền để phục vụ thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), nhiều tuyến đường xung quanh khu vực này tiếp tục xảy ra ùn ứ, đặc biệt tại giao lộ Lý Thường Kiệt - Lạc Long Quân.

Ghi nhận của Thanh Niên từ sau 8 giờ, lượng phương tiện đổ về đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua Bệnh viện Thống Nhất, ngày càng đông. Ô tô, xe máy nối đuôi nhau, di chuyển chậm qua các giao lộ.

Một số người xuống xe hỗ trợ người nhà bệnh nhân xin đường ẢNH: TRẦN KHA

Tại giao lộ Lý Thường Kiệt - Lạc Long Quân, các dòng xe rẽ trái, rẽ phải đan xen khiến giao thông có thời điểm gần như "đứng yên". Nhiều phương tiện phải chờ đợi khá lâu mới có thể vượt qua nút giao.

Giữa dòng xe ken đặc, một xe cứu thương liên tục bật còi ưu tiên xin đường nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn. Do phương tiện phía trước không còn khoảng trống để di chuyển, tài xế phải chật vật nhích từng mét mới có thể thoát khỏi khu vực ùn tắc.

Không chỉ xe cứu thương, một ô tô kinh doanh dịch vụ biển số vàng chở phụ nữ đang đau đớn, cần đến bệnh viện cấp cứu cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Dòng phương tiện đông nghẹt ở giao lộ Lý Thường Kiệt - Lạc Long Quân ẢNH: TRẦN KHA

Tài xế liên tục bấm còi, đưa tay ra ngoài cửa kính ra hiệu xin đường nhưng các phương tiện xung quanh đều đang mắc kẹt, không thể nhường lối. Sốt ruột trước tình cảnh này, một nam thanh niên là người nhà bệnh nhân nhoài người ra cửa kính, liên tục hô lớn: "Xin nhường đường cho người đi cấp cứu".

Khi dòng xe vẫn không thể di chuyển, người này phải xuống đường, cùng một số người dân tìm cách điều tiết, đến từng ô tô phía trước đề nghị nhường lối.

Sau một hồi chật vật, chiếc xe chở người bệnh mới vượt qua được giao lộ để tiếp tục hành trình đến bệnh viện.

Người trên xe taxi công nghệ cố gắng nhoài người xin đường cho xe đưa người đi cấp cứu ẢNH: TRẦN KHA

Người dân cũng phản ánh trong khi khu vực rào chắn tại ngã tư Bảy Hiền có lực lượng túc trực, một số thời điểm giao thông khá thông thoáng thì giao lộ Lý Thường Kiệt - Lạc Long Quân lại ùn ứ nghiêm trọng.



Vì sao giao thông quanh ngã tư Bảy Hiền ùn ứ?

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, lượng xe qua khu vực sáng 14.10 còn tăng do một số tuyến đường lân cận công viên Lê Thị Riêng được điều tiết, nắn dòng từ xa để phục vụ việc di dời hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang TP.HCM.

Một điểm mới được ghi nhận là vị trí mở dải phân cách trước ngã tư Bảy Hiền, nơi trước đó Thanh Niên phản ánh tình trạng người dân tự ý băng ngang đường gây mất an toàn, đã được lực lượng chức năng căng dây, rào chắn lại.

Hiện nay, việc thi công ga trung tâm của tuyến metro số 2 trên đường Trường Chinh khiến mặt đường từ 10 làn xe giảm còn 4 làn, tạo thành nút thắt về khả năng lưu thông. Thời gian thi công dự kiến kéo dài khoảng 3 năm.



Trong khi đó, đường Trường Chinh vốn có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên chịu áp lực giao thông vào giờ cao điểm.

Để giảm ùn ứ, CSGT đang áp dụng phương án điều tiết linh hoạt trên phần đường hiện hữu. Cụ thể, vào buổi sáng, khi lượng phương tiện từ ngoại thành vào khu vực ngã tư Bảy Hiền tăng cao, lực lượng chức năng tổ chức thêm làn phục vụ hướng lưu thông này. Buổi chiều, phương án được điều chỉnh theo chiều ngược lại, có CSGT túc trực điều tiết.

Ùn tắc ở giao lộ Lý Thường Kiệt - Lạc Long Quân ẢNH: TRẦN KHA

CSGT cũng khuyến cáo người dân hạn chế đi vào đường Trường Chinh nếu không thực sự cần thiết, chủ động lựa chọn các tuyến thay thế.

Đối với xe máy, lực lượng chức năng đã bổ sung khoảng 100 biển báo hướng dẫn các tuyến đường, hẻm có thể lưu thông khi khu vực đường Trường Chinh xảy ra ùn tắc, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.