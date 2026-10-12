Sáng đầu tuần 12.10, ngã tư Bảy Hiền có lúc kẹt xe cục bộ sau khi chặn hướng đi thẳng

Sáng nay 12.10, PV Thanh Niên ghi nhận tình hình giao thông ở khu vực ngã tư Bảy Hiền (giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng 8 - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ) trong ngày làm việc đầu tiên sau khi được lắp dải phân cách giữa giao lộ để phục vụ thi công ga S7 (metro số 2).

Dòng phương tiện ken đặc trên đường Lý Thường Kiệt ẢNH: TRẦN KHA

Khác với sự thông thoáng tương đối vào ngày cuối tuần vừa qua (ngày 10.10 lắp đặt dải phân cách), áp lực giao thông hôm nay đã tăng lên rõ rệt.

Ghi nhận từ hơn 6 giờ 30 đến 8 giờ sáng, mật độ phương tiện trên các trục đường dẫn vào nút giao như Trường Chinh, Cách Mạng Tháng 8 và Hoàng Văn Thụ tăng cao nhưng dòng xe vẫn di chuyển ổn định. Dọc tuyến Trường Chinh tại các điểm giao cắt, lực lượng an ninh cơ sở cùng thanh niên xung phong được bố trí ứng trực, liên tục điều tiết và phân luồng nên các phương tiện đổ về dù đông nhưng vẫn lưu thông được.

Tuy nhiên, đến sau 8 giờ cùng ngày, lượng phương tiện dồn về tăng cao đột biến khiến giao thông khu vực này có lúc rơi vào tình trạng quá tải, ùn ứ cục bộ.

Giao lộ Lý Thường Kiệt - Lạc Long Quân ùn ứ, kẹt xe ẢNH: TRẦN KHA

Ô tô xe máy nối đuôi nhau di chuyển trên đường Lý Thường Kiệt ẢNH: TRẦN KHA

Tuyến Lý Thường Kiệt (đoạn qua Bệnh viện Thống Nhất), hàng ngàn xe ô tô và xe máy kẹt cứng, nhích từng chút một. Tại nút giao Lý Thường Kiệt - Lạc Long Quân, các dòng xe đan xen, chen chúc nghẽn giữa giao lộ. Chiều lưu thông từ Trường Chinh về Lạc Long Quân và ngược lại, xe cộ xếp thành hàng dài ken đặc, nhiều tài xế loay hoay tìm lối thoát.

Là tài xế xe ôm lâu năm thường xuyên hoạt động tại khu vực này, ông Đặng Anh Tuấn (60 tuổi) cho biết: "Hôm nay đường nào cũng dồn ứ hết. Ngã tư Bảy Hiền đang làm công trình, chắc phải thời gian lâu mới xong. Bình thường chở khách đi chừng vài phút, nay phải mất hơn 20 phút mới tới nơi vì quẹo không được. Sáng kẹt tầm 8 - 9 giờ, trưa từ 11 - 12 giờ rồi chiều từ 16 - 19 giờ. Có công an thì đỡ kẹt một chút, vừa đi là kẹt lại ngay".

Mật độ giao thông trên đường Trường Chinh tăng cao sau 8 giờ sáng nay 12.10 ẢNH: TRẦN KHA

Lực lượng an ninh cơ sở điều tiết phân luồng dọc theo tuyến đường Trường Chinh ẢNH: TRẦN KHA

Tương tự, ông Võ Thành Phát, một bảo vệ làm việc đối diện ngã tư Bảy Hiền cho biết ngày đầu tuần lượng phương tiện đổ về giờ cao điểm sáng (khoảng 7 - 9 giờ) rất đông. Theo ông Phát, hướng từ Trường Chinh rẽ qua Lý Thường Kiệt bị xung đột nặng nên dễ kẹt. Ông Phát nhận định: "Bà con chấp hành thì tốt, nhưng đơn vị thi công để khoảng hở dải phân cách hơi bất cập. Nhiều người muốn đi tắt qua Cách Mạng Tháng 8 nên chui qua rào, trèo qua dải phân cách giữa làn xe rất nguy hiểm, dễ gây tai nạn giao thông vì xe buýt, ô tô bên dưới đổ xuống rất nhanh".

Theo ghi nhận thực tế, do sốt ruột trước cảnh ùn ứ kéo dài, không ít người đi xe máy đã bất chấp nguy hiểm leo lên vỉa hè hoặc chạy ngược chiều để luồn lách.

Đáng lo ngại nhất, tại vị trí rào chắn giữa ngã tư Bảy Hiền, một số người chạy xe máy đã điều khiển phương tiện chui qua các khoảng trống và hàng rào dây căng tạm để băng cắt ngang mặt đường, đối đầu trực tiếp với dòng xe cộ đang lưu thông.

Một số người chạy xe máy chui qua các khoảng trống và hàng rào dây căng tạm để băng cắt ngang mặt đường tại ngã tư Bảy Hiền ẢNH: TRẦN KHA

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nắm rõ lộ trình phân luồng mới, tuân thủ tuyệt đối sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết và hệ thống biển báo, tránh đi tắt, đi ngược chiều gây mất an toàn giao thông cho chính mình và người xung quanh.

Ngã tư Bảy Hiền lắp dải phân cách giữa giao lộ ẢNH: TRẦN KHA

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại ngã tư Bảy Hiền được Sở Xây dựng TP.HCM và các đơn vị liên quan thống nhất triển khai nhằm phục vụ thi công ga ST7 (ga Bảy Hiền) thuộc dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo phương án mới, phương tiện lưu thông trên đường Trường Chinh khi đến ngã tư Bảy Hiền chỉ được rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng vào đường Cách Mạng Tháng 8.

Ở chiều ngược lại, tất cả phương tiện từ đường Cách Mạng Tháng 8 khi đến giao lộ bắt buộc rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng vào đường Trường Chinh hoặc rẽ trái vào đường Lý Thường Kiệt.