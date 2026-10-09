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    Thời sự

    Toàn cảnh 11 ga metro số 2 TP.HCM trước ngày thành 'đại công trường'

    Uyển Nhi
    Uyển Nhi
    Nhiều ga metro số 2 TP.HCM dọc các tuyến Cách Mạng Tháng 8, Trường Chinh đã được quây rào, tập kết máy móc. Từ ngày 10.10, dự án tiếp tục triển khai rào chắn và đẩy mạnh thi công tại một số ga trọng điểm.

    Công trường nhà ga metro số 2 TP.HCM nhộn nhịp

    Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 9.10, dọc các tuyến đường Cách Mạng Tháng 8, Trường Chinh, nhiều khu vực thi công nhà ga metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã được quây rào, máy móc và thiết bị xây dựng được tập kết bên trong. Công nhân liên tục triển khai các hạng mục, tạo nên không khí nhộn nhịp tại công trường.

    Toàn cảnh 11 ga metro số 2 TP.HCM trước ngày thành 'đại công trường' - Ảnh 1.

    Ga Bến Thành (phường Bến Thành, TP.HCM) là ga trung tâm tuyến metro số 2. Từ ngày 10.10 bắt đầu dựng rào thi công

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Trong tổng số 11 nhà ga, hiện có 8 ga đã dựng rào chắn, tập kết vật liệu. 3 vị trí ga chưa dựng rào gồm: ga Bến Thành, ga Nguyễn Hồng Đào và ga Tân Bình.

    Toàn cảnh 11 ga metro số 2 TP.HCM trước ngày thành 'đại công trường' - Ảnh 2.

    Ga Tao Đàn (đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành) liền kề công viên Tao Đàn

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Theo kế hoạch, từ ngày mai (10.10), hoạt động thi công ga metro số 2 tiếp tục được triển khai tại các nhà ga trọng điểm. Việc tổ chức giao thông trên các tuyến đường liên quan cũng được điều chỉnh để phục vụ dự án.

    Toàn cảnh 11 ga metro số 2 TP.HCM trước ngày thành 'đại công trường' - Ảnh 3.

    Ga Dân Chủ (phường Bàn Cờ), tọa lạc tại khu vực vòng xoay công trường Dân Chủ - một nút giao thông lớn và phức tạp

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, việc lập rào chắn khiến mặt đường tại một số vị trí bị thu hẹp. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã bố trí biển báo phân luồng. Vào giờ cao điểm, lực lượng CSGT túc trực để điều tiết và hướng dẫn phương tiện lưu thông.

    Toàn cảnh 11 ga metro số 2 TP.HCM trước ngày thành 'đại công trường' - Ảnh 4.

    Ga Hòa Hưng (đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng) đã được phê duyệt thiết kế tường vây

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Ông Huy (56 tuổi), chủ quán bò lá lốt nằm cạnh công trường ga Lê Thị Riêng (trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng) cho hay từ khi khu vực này được quây rào thi công, việc buôn bán của gia đình có phần bị ảnh hưởng do khách khó ghé vào quán.

    "Việc buôn bán do có công trường kế bên nên cũng ảnh hưởng chút đỉnh bởi khách không ghé ăn tại quán được. Nhưng mình vì cái chung của cả xã hội, khó khăn một chút cũng không sao", ông Huy chia sẻ.

    Toàn cảnh 11 ga metro số 2 TP.HCM trước ngày thành 'đại công trường' - Ảnh 5.

    Theo ông Huy, dù việc kinh doanh gặp đôi chút bất tiện, gia đình vẫn chấp nhận để dự án metro số 2 TP.HCM được triển khai

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Metro số 2 dài hơn 11 km, đi qua 14 phường

    Dọc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) được bố trí 11 nhà ga, gồm 10 ga ngầm và 1 ga trên cao, kéo dài từ khu vực trung tâm TP.HCM đến depot Tham Lương.

    Toàn cảnh 11 ga metro số 2 TP.HCM trước ngày thành 'đại công trường' - Ảnh 6.

    Cùng với ga Phạm Văn Bach, ga Lê Thị Riêng (ở trước công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng) là nơi xuất phát của máy khoan hầm TBM

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) có tổng chiều dài hơn 11 km, trong đó đoạn đi ngầm dài khoảng 9,2 km, chiếm phần lớn chiều dài toàn tuyến. Phần còn lại gồm đoạn chuyển tiếp dài 265 m, đoạn trên cao gần 846 m và đoạn tiếp cận depot dài hơn 900 m.

    Dự án được điều chỉnh kéo dài thêm hơn 200 m để đấu nối trực tiếp với ga Bến Thành của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), tạo điểm kết nối quan trọng trong mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM.

    Toàn cảnh 11 ga metro số 2 TP.HCM trước ngày thành 'đại công trường' - Ảnh 7.

    Công nhân tất bật thi công ga Lê Thị Riêng, thuộc tuyến metro số 2

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Toàn tuyến đi qua 14 phường, gồm: Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Đông Hưng Thuận.

    Toàn cảnh 11 ga metro số 2 TP.HCM trước ngày thành 'đại công trường' - Ảnh 8.

    Khu vực ga Phạm Văn Hai được quây rào phục vụ thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương)

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Theo thông tin mới nhất từ Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), sau gần 5 tháng ký hợp đồng EPC, đơn vị đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án metro số 2 và ghi nhận nhiều kết quả quan trọng.

    Cụ thể, công tác khảo sát địa chất xây dựng triển khai sau thiết kế FEED đã hoàn thành 100%, với tổng cộng 506 lỗ khoan trên toàn tuyến.

    Toàn cảnh 11 ga metro số 2 TP.HCM trước ngày thành 'đại công trường' - Ảnh 9.

    Công trường ga Bảy Hiền nằm trên trục giao thông kết nối khu vực trung tâm với phía tây bắc TP.HCM

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Đối với công tác thiết kế xây dựng, trong tháng 5.2026, MAUR đã phê duyệt thiết kế hạng mục tường vây tại hai nhà ga ST05 (Lê Thị Riêng) và ST10 (Phạm Văn Bạch). Đến tháng 9.2026, đơn vị tiếp tục phê duyệt thiết kế tường vây tại ga ST04 (Hòa Hưng) và ST06 (Phạm Văn Hai).

    Toàn cảnh 11 ga metro số 2 TP.HCM trước ngày thành 'đại công trường' - Ảnh 10.

    Khu vực ga Nguyễn Hồng Đào chưa dựng rào chắn thi công

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Như vậy, đến nay đã có 4 nhà ga được phê duyệt thiết kế hạng mục tường vây. Hồ sơ thiết kế tại các nhà ga còn lại đang tiếp tục được thẩm định, hướng đến triển khai thi công đồng loạt ngay trong năm 2026.

    Toàn cảnh 11 ga metro số 2 TP.HCM trước ngày thành 'đại công trường' - Ảnh 11.

    Khu vực thi công ga Bà Quẹo (đường Trường Chinh), 1 trong 11 nhà ga trên tuyến metro số 2 dài hơn 11 km

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Toàn cảnh 11 ga metro số 2 TP.HCM trước ngày thành 'đại công trường' - Ảnh 12.

    Công trường ga Phạm Văn Bạch trên đường Trường Chinh đã được phê duyệt thiết kế hạng mục tường vây

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Toàn cảnh 11 ga metro số 2 TP.HCM trước ngày thành 'đại công trường' - Ảnh 13.

    Vị trí xây dựng ga Tân Bình kết hợp trực tiếp depot Tham Lương. Đây là ga trên cao duy nhất của tuyến metro số 2 giai đoạn 1, hiện chưa được dựng rào chắn

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Toàn cảnh 11 ga metro số 2 TP.HCM trước ngày thành 'đại công trường' - Ảnh 14.

    Vị trí xây dựng depot kỹ thuật Tham Lương (phường Đông Hưng Thuận) rộng hơn 23 ha

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Toàn cảnh 11 ga metro số 2 TP.HCM trước ngày thành 'đại công trường' - Ảnh 15.

    Việc quây rào công trường khiến mặt đường tại một số khu vực bị thu hẹp

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Toàn cảnh 11 ga metro số 2 TP.HCM trước ngày thành 'đại công trường' - Ảnh 16.

    Hướng tuyến metro số 2 theo quy hoạch

    ẢNH: MAUR

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