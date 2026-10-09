Toàn cảnh 11 ga metro số 2 TP.HCM trước ngày thành 'đại công trường'

Công trường nhà ga metro số 2 TP.HCM nhộn nhịp
Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 9.10, dọc các tuyến đường Cách Mạng Tháng 8, Trường Chinh, nhiều khu vực thi công nhà ga metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã được quây rào, máy móc và thiết bị xây dựng được tập kết bên trong. Công nhân liên tục triển khai các hạng mục, tạo nên không khí nhộn nhịp tại công trường.
Trong tổng số 11 nhà ga, hiện có 8 ga đã dựng rào chắn, tập kết vật liệu. 3 vị trí ga chưa dựng rào gồm: ga Bến Thành, ga Nguyễn Hồng Đào và ga Tân Bình.
Theo kế hoạch, từ ngày mai (10.10), hoạt động thi công ga metro số 2 tiếp tục được triển khai tại các nhà ga trọng điểm. Việc tổ chức giao thông trên các tuyến đường liên quan cũng được điều chỉnh để phục vụ dự án.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, việc lập rào chắn khiến mặt đường tại một số vị trí bị thu hẹp. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã bố trí biển báo phân luồng. Vào giờ cao điểm, lực lượng CSGT túc trực để điều tiết và hướng dẫn phương tiện lưu thông.
Ông Huy (56 tuổi), chủ quán bò lá lốt nằm cạnh công trường ga Lê Thị Riêng (trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng) cho hay từ khi khu vực này được quây rào thi công, việc buôn bán của gia đình có phần bị ảnh hưởng do khách khó ghé vào quán.
"Việc buôn bán do có công trường kế bên nên cũng ảnh hưởng chút đỉnh bởi khách không ghé ăn tại quán được. Nhưng mình vì cái chung của cả xã hội, khó khăn một chút cũng không sao", ông Huy chia sẻ.
Metro số 2 dài hơn 11 km, đi qua 14 phường
Dọc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) được bố trí 11 nhà ga, gồm 10 ga ngầm và 1 ga trên cao, kéo dài từ khu vực trung tâm TP.HCM đến depot Tham Lương.
Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) có tổng chiều dài hơn 11 km, trong đó đoạn đi ngầm dài khoảng 9,2 km, chiếm phần lớn chiều dài toàn tuyến. Phần còn lại gồm đoạn chuyển tiếp dài 265 m, đoạn trên cao gần 846 m và đoạn tiếp cận depot dài hơn 900 m.
Dự án được điều chỉnh kéo dài thêm hơn 200 m để đấu nối trực tiếp với ga Bến Thành của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), tạo điểm kết nối quan trọng trong mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM.
Toàn tuyến đi qua 14 phường, gồm: Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Đông Hưng Thuận.
Theo thông tin mới nhất từ Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), sau gần 5 tháng ký hợp đồng EPC, đơn vị đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án metro số 2 và ghi nhận nhiều kết quả quan trọng.
Cụ thể, công tác khảo sát địa chất xây dựng triển khai sau thiết kế FEED đã hoàn thành 100%, với tổng cộng 506 lỗ khoan trên toàn tuyến.
Đối với công tác thiết kế xây dựng, trong tháng 5.2026, MAUR đã phê duyệt thiết kế hạng mục tường vây tại hai nhà ga ST05 (Lê Thị Riêng) và ST10 (Phạm Văn Bạch). Đến tháng 9.2026, đơn vị tiếp tục phê duyệt thiết kế tường vây tại ga ST04 (Hòa Hưng) và ST06 (Phạm Văn Hai).
Như vậy, đến nay đã có 4 nhà ga được phê duyệt thiết kế hạng mục tường vây. Hồ sơ thiết kế tại các nhà ga còn lại đang tiếp tục được thẩm định, hướng đến triển khai thi công đồng loạt ngay trong năm 2026.
Bình luận (0)