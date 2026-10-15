Đường Võ Trần Chí ngập kéo dài, người đi xe máy phải lấn sang làn ô tô

Nhiều người dân lưu thông qua tuyến đường Võ Trần Chí (đoạn từ đường Cầu Kinh đến cầu vượt nút giao quốc lộ 1, TP.HCM) vô cùng bức xúc trước tình trạng mặt đường thường xuyên ngập nước, đọng nước kéo dài trên làn xe máy mỗi khi xuất hiện mưa lớn.

Đường Võ Trần Chí ngập nước lênh láng

Chiều 11.10, PV Thanh Niên có mặt trên tuyến đường Võ Trần Chí (phường Bình Tân) ghi nhận. Người dân cho biết nước đã rút bớt so với những ngày trước đó. Tuy nhiên, nhiều đoạn dài ở làn xe máy trên tuyến đường này vẫn đọng nước. Nước đọng thành những vũng lớn chiếm gần trọn làn đường xe máy và kéo dài. Không chỉ có nước, mặt đường tại đây còn xuất hiện nhiều bùn sình, cát đá trơn trượt.

Tuyến đường gom song hành Võ Trần Chí nước không lối thoát khiến mặt đường Võ Trần Chí cũng bị ngập nước ẢNH: TRẦN KHA

Đáng chú ý, khu vực ngập nước lại rơi vào đoạn đường cong, có khu vực cây dại mọc um tùm, chìa hẳn ra phần đường lưu thông gây khuất tầm nhìn của các tài xế.

Tình trạng ngập nước khiến người tham gia giao thông bằng xe hai bánh không còn lối đi, buộc phải lách né sang làn đường bên cạnh để chạy chung với dòng ô tô, xe tải đang lưu thông với tốc độ cao.

Anh Sơn Hữu (42 tuổi) nói: "Nước ngập có lúc gần tới đầu gối. Người chạy xe máy không thấy đường nên té ngã hoài. Chạy vào làn ô tô, xe tải thì biết là sai và cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu không lấn qua đó thì chẳng thể nào đi được vì bên trong ngập nước và trơn trượt".

Người tham gia giao thông tránh nước trên đường Võ Trần Chí ở làn xe máy nên lấn sang làn bên cạnh di chuyển chung với ô tô ẢNH: TRẦN KHA

Người dân địa phương cho hay đã có rất nhiều vụ trượt ngã, va chạm giao thông xảy ra ở khu vực này.

Cũng theo người dân, cách đây khoảng 2 tháng, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại đoạn đường này khiến một phụ nữ tử vong sau khi né vũng nước ngập, va quẹt với phương tiện khác và ngã xuống đường.

Đường gom bên cạnh… ngập nặng

Lý giải nguyên nhân khiến đường Võ Trần Chí rút nước rất chậm, kéo dài từ ngày này sang ngày khác, người dân cho biết nguồn cơn chính xuất phát từ tuyến đường gom chạy song song bên cạnh.

Hiện tuyến đường gom này cũng đang xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng. Mặt đường xuất hiện vô số hố sâu đọng nước, biến thành những "ao tù" lớn.

Tuyến đường gom song hành Võ Trần Chí mênh mông nước ẢNH: TRẦN KHA

Bình thường, lượng nước trên đường Võ Trần Chí sẽ thoát tự nhiên sang khu vực đường gom. Tuy nhiên, những ngày qua mưa lớn diễn ra liên tục, cộng với triều cường khiến tuyến đường gom ngập nước sâu hơn nữa mét và ngập suốt ngày đêm, nước không thể tiêu thoát.

Hệ quả là tuyến đường gom không còn khả năng tiếp nhận nước, khiến nước trên đường Võ Trần Chí bị dồn ứ, không có lối thoát và ứ đọng kéo dài.

Bà Nguyễn Thị Hậu (50 tuổi, cư dân tại địa phương) chia sẻ: "Đường gom ngập sâu cả mét, kéo dài từ chiều đến tận rạng sáng hôm sau mới rút bớt. Nước không thoát đi đâu được nên tràn ngược ra đường Võ Trần Chí. Tụi tui ở đây bao năm nay phải tự gom góp tiền, tự mua đất đá đổ dặm vá tạm bợ, tự khoét hố ga thoát nước để bà con, học sinh đi lại đỡ khổ. Nhưng cứ mưa lớn là đá cát lại trôi hết".

Cùng ngày 11.10, nhiều cư dân sống tại chung cư Lê Thành (phường Bình Tân) đã tự nguyện chung tay đóng góp tiền bạc, ngày công mua vật liệu về chắp vá, san lấp tạm thời các ổ gà, hố sâu tại khu vực giao lộ Võ Trần Chí - Hồ Văn Long.

Nhiều vị trí ở làn xe máy Võ Trần Chí đầy đất và đá ẢNH: TRẦN KHA

Cây dại mọc um tùm che chắn tầm nhìn người tham gia giao thông ẢNH: TRẦN KHA

Anh Nguyễn Thành Nhân (42 tuổi, cư dân chung cư Lê Thành) cho biết: "Tại đây có trường học, khu dân cư đông đúc, công nhân đi làm qua lại rất nhiều. Các ổ voi, ổ gà tồn tại lâu ngày khiến học sinh, bà con té ngã suốt. Mấy anh em thấy xót quá nên tự hùn tiền mua đá giặm vá tạm thời để chống cháy thôi. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục triệt để hệ thống thoát nước và duy tu mặt đường để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân".

Cơ quan chức năng nói gì?

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dù đã thi công hoàn thành, tuyến đường gom song hành Võ Trần Chí (đoạn từ nút giao Tân Tạo đến đường Hồ Văn Long) vẫn chưa được bàn giao cho cơ quan quản lý hạ tầng theo quy định.

Thấy đường xuống cấp, học sinh đi học té ngã người dân tự bỏ công, bỏ tiền sửa chữa đường vào khu trường học, khu dân cư. ẢNH: TRẦN KHA

Việc không có hệ thống thoát nước trong thiết kế, kết hợp với các đợt san lấp mặt bằng đô thị hóa và lưu lượng xe tải trọng lớn qua lại đã khiến tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên ngập úng cục bộ.

Trước mắt, để chống ngập cho trục đường chính Võ Trần Chí, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật phối hợp cùng Ban Giao thông tiến hành dọn dẹp mặt đường, điều hướng dòng nước chảy về đường gom và khẩn trương đào rãnh khơi dòng từ đường gom thoát ra kênh Liên Ấp