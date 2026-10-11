Phường Bình Tân đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân TP.HCM

Ngày 11.10, UBND phường Bình Tân (TP.HCM) tổ chức ngày hội Công dân số năm 2026 tại Trường THCS Lê Ngọc Hân, với nhiều không gian trải nghiệm, giới thiệu giải pháp công nghệ và hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Điểm đáng chú ý của ngày hội là các hoạt động hướng đến nhu cầu thực tế của người dân, hộ kinh doanh và học sinh. Các không gian trải nghiệm gồm Trạm công dân số, Trạm Đảng viên số, Trạm Hộ kinh doanh số, Trạm Chính quyền số, Trạm Mặt trận - Gia đình số, cùng các gian hàng giới thiệu giải pháp khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và quầy tư vấn, giới thiệu việc làm.

Ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND phường Bình Tân, nhận định khi trở thành công dân số, người dân sẽ tiết kiệm thời gian, mở thêm cơ hội học tập, làm việc, kinh doanh ẢNH: NGUYÊN VŨ

Người dân có cơ hội tìm hiểu về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt và những ứng dụng phục vụ đời sống. Các doanh nghiệp đồng hành cũng hỗ trợ đăng ký chữ ký số, mở tài khoản, hướng dẫn thanh toán điện tử và giới thiệu giải pháp công nghệ, trí tuệ nhân tạo cho hộ kinh doanh.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND phường Bình Tân, nhìn nhận một công dân số là người biết sử dụng công nghệ để phục vụ cuộc sống, biết bảo vệ mình trên môi trường mạng và có trách nhiệm với cộng đồng. Điều đó được thể hiện qua những việc cụ thể như chủ động tìm hiểu thông tin chính thống, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện giao dịch điện tử an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân.

"Đối với người dân, trở thành công dân số giúp tiết kiệm thời gian, giảm việc đi lại, tiếp cận các dịch vụ thuận tiện hơn và mở thêm cơ hội học tập, làm việc, kinh doanh", ông Sử nói.

Học sinh hào hứng tham gia vòng chung kết sân chơi Olympic AI với thử thách "Robot vì môi trường" ẢNH: NGUYÊN VŨ

Từ góc độ đời sống, chuyển đổi số không nhất thiết bắt đầu bằng những công nghệ phức tạp mà có thể xuất phát từ những nhu cầu gần gũi: người dân tự nộp hồ sơ trực tuyến, người cao tuổi biết tra cứu thông tin sức khỏe, hộ kinh doanh sử dụng thanh toán điện tử, học sinh khai thác công nghệ để học tập và sáng tạo.

Chủ tịch UBND phường Bình Tân cho rằng việc xây dựng công dân số cần phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng sử dụng công nghệ của từng người. Trong đó, người cao tuổi, người khuyết tật và những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ hoặc điều kiện tiếp cận thiết bị cần được quan tâm, hướng dẫn bằng cách gần gũi, dễ hiểu và kiên trì.

Bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Bí thư Đảng ủy phường Bình Tân tặng giấy khen cho học sinh đạt giải trong cuộc thi ẢNH: NGUYÊN VŨ

Bên cạnh khả năng sử dụng công nghệ, kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường mạng cũng là nội dung được lãnh đạo phường lưu ý. Người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân, cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo, tôn trọng quyền riêng tư và ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Ngày hội còn có vòng chung kết sân chơi Olympic AI với thử thách "Robot vì môi trường", quy tụ 6 đội học sinh đến từ các trường tiểu học, THCS và THPT. Các đội vận dụng trí tuệ nhân tạo, robot, thị giác máy tính và tư duy thuật toán để giải quyết bài toán phân loại rác thải, qua đó gắn kiến thức công nghệ với vấn đề môi trường trong đời sống.