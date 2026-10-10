Phường Phú Nhuận đưa tổ công nghệ xuống khu phố, mỗi buổi giúp dân một việc

Sáng 10.10, phường Phú Nhuận, TP.HCM phát động ngày hội chuyển đổi số và phong trào "bình dân học vụ số" với hàng loạt hoạt động trải nghiệm công nghệ, dịch vụ công, đố vui nhận thưởng, ra mắt các tổ bình dân học vụ số.

Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận, cho biết phường đã từng bước chuyển từ quản lý chủ yếu dựa trên hồ sơ giấy và kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu. Phường thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, khai thác tiện ích VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, số hóa thông tin phục vụ an sinh, y tế, giáo dục…

Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận (TP.HCM) phát biểu tại lễ phát động ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo bà Như Ý, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giải quyết được những vấn đề rất gần gũi như người dân bớt đi lại khi làm thủ tục, người cao tuổi được hỗ trợ tiếp cận dịch vụ thiết yếu, tiểu thương và hộ kinh doanh thuận tiện hơn trong giao dịch. Cán bộ, công chức xử lý công việc nhanh hơn, minh bạch và có trách nhiệm hơn.

Dù vậy, thực tế cho thấy vẫn còn khoảng cách về kỹ năng số, điều kiện tiếp cận thiết bị và khả năng tự bảo vệ trên môi trường mạng, nhất là người cao tuổi và nhóm yếu thế.

Phường Phú Nhuận ra mắt các tổ bình dân học vụ số ẢNH: SỸ ĐÔNG

Lãnh đạo phường Phú Nhuận cho biết phong trào bình dân học vụ số cần được triển khai với tinh thần của một phong trào học tập toàn dân. "Người biết hướng dẫn người chưa biết, người thành thạo hỗ trợ người còn lúng túng, không để tuổi tác hay điều kiện kinh tế thành rào cản tiếp cận tiện ích số", bà Như Ý nói; đồng thời nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất là thu hẹp khoảng cách số, người dân có kiến thức, kỹ năng và sự tự tin tham gia xã hội số.

Học sinh trải nghiệm trò chơi điều khiển cánh tay robot lắp ghép bằng lego ẢNH: SỸ ĐÔNG

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Nhuận hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến qua kiosk thông minh ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận đề nghị các tổ công nghệ số cộng đồng tại 24 khu phố cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xuống hỗ trợ người dân trực tiếp, dễ hiểu, dễ làm. Mỗi buổi hướng dẫn cần giúp người dân làm được ít nhất một việc cụ thể như sử dụng VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu thông tin chính thống, thanh toán số hoặc nhận diện hành vi lừa đảo trên mạng.

Tại cộng đồng dân cư, phường khuyến khích đoàn viên, thanh niên, học sinh đồng hành cùng ông bà, cha mẹ, hình thành thói quen học tập suốt đời, ứng xử văn minh trên không gian mạng…