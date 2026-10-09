Lãnh đạo TP.HCM giao việc, nhắc việc trên nền tảng số

Chiều 9.10, Văn phòng UBND TP.HCM phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số triển khai đến các cơ quan, đơn vị nền tảng quản lý chính quyền số và hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành (IOC).

Ông Dương Hồng Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, cho biết năm 2025 đã thử nghiệm nền tảng chính quyền số thông qua ứng dụng (app) làm công cụ kết nối, tương tác giữa các địa phương, sở ngành. Đến nay, đơn vị vận hành bổ sung thêm nền tảng web, vận hành giống như mạng xã hội nội bộ. Cán bộ, công chức có thể tương tác, trao đổi qua các nhóm chủ tịch phường xã, lãnh đạo sở ngành.

Việc ra mắt nền tảng này nhằm thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM về việc các xã phường, sở ngành phải được tương tác thường xuyên với thành phố.

Ông Dương Hồng Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, phát biểu tại buổi triển khai nền tảng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo đơn vị vận hành, nền tảng quản lý chính quyền số tạo môi trường kết nối, tương tác và xử lý công việc thống nhất trên toàn thành phố, từ lãnh đạo đến chuyên viên, từ sở, ngành đến 168 phường, xã, đặc khu.

Thông qua nền tảng, nhiệm vụ và thông tin được truyền đạt, phân công, cập nhật, trao đổi và phản hồi trên môi trường mạng, giúp rút ngắn khoảng cách trong chỉ đạo, điều hành. Lãnh đạo có thể giao việc trực tiếp, chuyên viên cập nhật tiến độ, kết quả xử lý và phản hồi ngay trên hệ thống.

Phiên bản mới được phát triển theo định hướng trở thành môi trường điều hành thống nhất, hỗ trợ toàn bộ chu trình nắm việc - giao việc - theo dõi - xử lý - phản hồi - phê duyệt.

Đơn vị vận hành hướng dẫn sử dụng các tính năng trong nền tảng quản lý chính quyền số TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nền tảng cung cấp chức năng giao việc và nhắc việc, giúp cán bộ theo dõi các văn bản chờ duyệt, chờ bút phê, nhiệm vụ do Thường trực UBND TP.HCM giao, nhiệm vụ cần xử lý, gia hạn hoặc phê duyệt kết quả. Hệ thống cũng cho phép theo dõi nhiệm vụ từ cấp trên, trong đó có nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ, nhiệm vụ của Đảng ủy giao cho UBND TP.HCM và quá trình phân công các nhiệm vụ này đến các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Một điểm đáng chú ý là nền tảng quản lý chính quyền số tích hợp với các hệ thống thông tin đang vận hành của thành phố, gồm hệ thống báo cáo năm, tăng trưởng hai con số, hệ thống quản trị kinh tế - xã hội, lịch công tác UBND TP.HCM, quản lý văn bản dùng chung và hệ thống phản ánh 1022.

Chức năng "giao việc ngay" cho phép Thường trực UBND TP.HCM giao nhiệm vụ trực tiếp đến lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo 168 phường, xã, đặc khu. Sau đó, nhiệm vụ được tiếp tục phân công đến các phòng, ban và cá nhân thực hiện.

Điều hành dựa trên dữ liệu

Song song với nền tảng quản lý chính quyền số, TP.HCM cũng thử nghiệm hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành. Đến nay, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM đã thu thập, kết nối các nguồn dữ liệu chuyên ngành từ các cơ quan Trung ương, sở, ban, ngành và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiện ích; làm sạch, chuẩn hóa và lưu trữ tập trung tại kho dữ liệu dùng chung.

Trên nền tảng dữ liệu được kết nối, thành phố đã hình thành bức tranh tổng thể phục vụ lãnh đạo theo 14 nhóm lĩnh vực trọng yếu, gồm: địa bàn - dân cư, văn bản điều hành, hành chính công, phản ánh kiến nghị 1022, kinh tế - xã hội, tài chính, xây dựng - giao thông, văn hóa - thể thao và du lịch, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, quy hoạch kiến trúc, nông nghiệp - môi trường và kho bạc nhà nước.

Với các nền tảng mới đưa vào vận hành, TP.HCM hướng tới chỉ đạo điều hành dựa theo dữ liệu trên nền tảng số ẢNH: SỸ ĐÔNG

IOC không chỉ cung cấp các dashboard trực quan mà còn kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi tình hình, phân tích, so sánh, phát hiện vấn đề và có cơ sở chỉ đạo, điều hành kịp thời.

Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM cũng đã phối hợp cung cấp dữ liệu, chỉ tiêu phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo của Văn phòng Thành ủy TP.HCM. Đến nay, 51 chỉ tiêu, dữ liệu các nhóm chỉ tiêu bao phủ nhiều lĩnh vực, từ thông tin dân cư, kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, đầu tư công, FDI, doanh nghiệp đến giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, phát triển đô thị, môi trường và cải cách hành chính.