Ông Trương Minh Huy Vũ: Người dân cần chủ động trên môi trường số

Sáng 9.10, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày hội công dân số và lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, cho biết thời gian qua thành phố đã triển khai một số hệ thống, nền tảng dùng chung như hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; nền tảng quản lý văn bản, điều hành; Cổng 1022; nền tảng bản đồ số; cổng dữ liệu; nền tảng quản lý chính quyền số; ứng dụng Công dân số TP.HCM…

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Các nền tảng số dùng chung chính là một phần quan trọng trong nền hành chính số của thành phố, tạo sự kết nối về dữ liệu, thông tin, dịch vụ và tương tác. Thông qua các nền tảng này, người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn, gửi phản ánh và nhận được thông tin giải đáp qua Cổng 1022, tiếp cận dữ liệu và bản đồ số, sử dụng các dịch vụ số của chính quyền.

Đối với các cơ quan nhà nước, các hệ thống dùng chung giúp tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, điều hành trên môi trường số, theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ và nâng cao chất lượng phục vụ của 168 phường, xã, đặc khu cho người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, ứng dụng Công dân số TP.HCM không chỉ là một ứng dụng trên điện thoại thông thường, mà thành phố định hướng trở thành một siêu ứng dụng "n trong 1", kết nối 2 chiều giữa chính quyền và người dân, trở thành điểm tiếp cận tập trung các thông tin, dịch vụ và tiện ích số thiết thực trong đời sống hằng ngày của người dân.

Lãnh đạo TP.HCM cùng các sở ngành tham quan một số mô hình chuyển đổi số của doanh nghiệp, tập đoàn, cơ quan nhà nước ẢNH: NGUYÊN VŨ

"Mục tiêu của thành phố là từng bước hình thành cộng đồng người dùng ứng dụng Công dân số. Mỗi người dùng mới là thêm một người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ số, học hỏi kỹ năng số, tương tác với chính quyền và thụ hưởng những tiện ích mà chuyển đổi số mang lại", bà Trinh nói.

Trong bối cảnh công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi nhanh chóng, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM nhìn nhận học tập suốt đời chính là năng lực để mỗi người thích ứng với sự thay đổi. Chuyển đổi số chính là phương thức giúp việc học tập, tiếp cận tri thức và sử dụng dịch vụ trở nên thuận tiện hơn, mọi lúc, mọi nơi.

"Thực học" và "thực hành"

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ nhận định công nghệ đang làm thay đổi cách người dân sinh sống, học tập và tiếp cận các dịch vụ công. Học tập suốt đời không chỉ gắn với trường lớp hay các khóa đào tạo cố định, mà còn mở rộng sang môi trường số, nơi AI và các nền tảng công nghệ tạo thêm cơ hội tiếp cận tri thức.

Theo ông Vũ, TP.HCM có lợi thế về kinh tế, nguồn nhân lực và hệ sinh thái công nghệ đa dạng, từ phần cứng, dữ liệu đến phần mềm ứng dụng. Đây là điều kiện để nghiên cứu, ứng dụng những xu hướng mới như trí tuệ nhân tạo vật lý (Physical AI), robot giao tiếp và phần mềm trợ giảng trong giáo dục.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh người dân cần được đào tạo kỹ năng và sự chủ động trên môi trường số ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá các mô hình như tổ công nghệ số cộng đồng, xóa mù chữ số góp phần thay đổi cách tổ chức học tập, từ những chương trình cố định sang phương thức cá nhân hóa. Người dân, công nhân và đoàn viên có thể chủ động lựa chọn nội dung phù hợp với nhu cầu, bổ sung kỹ năng còn thiếu và học tập linh hoạt thông qua các nền tảng số.

Theo lãnh đạo TP.HCM, tinh thần cốt lõi của học tập suốt đời là "thực học" và "thực hành". Người học không chỉ tiếp nhận thông tin có sẵn mà còn chủ động tìm kiếm, chọn lọc và vận dụng kiến thức vào thực tế. Mỗi người cần biết mình muốn tìm hiểu điều gì, đánh giá thông tin ra sao và lựa chọn nội dung phù hợp với mục tiêu học tập.

"Đã nói công dân số thì ngoài dữ liệu còn có sự chủ động trên môi trường số, kỹ năng số", ông Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ ngày hội, còn diễn ra tọa đàm "Bảo vệ trẻ em, người dân, doanh nghiệp trên môi trường số" ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh năng lực tự học, việc xây dựng nguồn dữ liệu chính thống, được chuẩn hóa là yêu cầu quan trọng để nâng cao chất lượng tiếp cận tri thức. Nếu sử dụng thông tin thiếu kiểm chứng trên internet hoặc sử dụng các công cụ AI không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến sai lệch. Do đó, phát triển nguồn dữ liệu nội sinh được xem là nền tảng để xây dựng các ứng dụng AI phù hợp với nhu cầu và bối cảnh Việt Nam.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn Ngày hội công dân số và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời không chỉ diễn ra trong 1 ngày hay 1 tuần mà phải mở ra một hành trình học tập liên tục cho người dân. Bên cạnh đó, người dân cũng cần tích cực sử dụng ứng dụng Công dân số TP.HCM, góp ý về những hạn chế để các đơn vị tiếp thu, điều chỉnh và hoàn thiện.