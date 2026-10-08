TP.HCM sẽ gom các dịch vụ công vào app Công dân số

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản triển khai áp dụng một số giải pháp trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn. TP.HCM đặt mục tiêu trong tháng 11.2026 sẽ hoàn thiện app Công dân số TP.HCM trở thành đầu mối tương tác số thống nhất và duy nhất giữa chính quyền với người dân.

UBND TP.HCM giao Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan, đơn vị nghiên cứu hoàn thiện ứng dụng theo hướng tập trung các chức năng có liên quan trực tiếp đến quá trình người dân tương tác và sử dụng dịch vụ của cơ quan nhà nước, hạn chế tình trạng mỗi nhu cầu phải sử dụng một ứng dụng hoặc một kênh riêng.

TP.HCM đang nghiên cứu tích hợp thêm nhiều tính năng vào app Công dân số ẢNH: SỸ ĐÔNG

Song song đó, thành phố cũng muốn ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo tích hợp vào app Công dân số TP.HCM để hỗ trợ tiếp nhận, phân loại và xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, ứng dụng này cũng phải kết nối với VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu có liên quan bảo đảm dữ liệu được khai thác, sử dụng thống nhất.

Ứng dụng Công dân số TP.HCM được giới thiệu là kênh kết nối giữa chính quyền và người dân, ra mắt tháng 11.2024. Người dùng có thể đăng nhập qua VNeID. Ứng dụng có các tiện ích như gửi phản ánh, kiến nghị, tra cứu hồ sơ, thông tin y tế, giáo dục, du lịch, giao thông, cơ quan nhà nước, tra cứu phạt nguội…

Hoàn thiện quy trình nội bộ thủ tục đất đai - thuế

Đối với các giải pháp khác, UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính đất đai - thuế trên môi trường điện tử.

Thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu tích hợp kiosk thông minh với mô hình Trạm công dân số, kết nối VNeID và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính. Kiosk được xác định là phương thức tiếp cận dịch vụ bổ sung, không tạo thêm hệ thống dữ liệu độc lập.

Người dân tự nộp hồ sơ qua kiosk thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM ẢNH: NGUYÊN VŨ

Tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, việc lấy số, đặt lịch và điều phối sẽ được tự động hóa phù hợp điều kiện từng địa phương. Dữ liệu về giờ cao điểm, nhu cầu thủ tục và thời gian chờ sẽ được sử dụng làm cơ sở bố trí quầy, nhân lực.

Một giải pháp khác là xây dựng nền tảng dùng chung cho Cổng thông tin điện tử TP.HCM và các trang thành phần theo hướng "một nguồn thông tin - nhiều kênh cung cấp". Công văn yêu cầu thông tin chỉ đạo, điều hành được đồng bộ trong vòng 24 giờ, đồng thời xác định rõ đầu mối tạo lập, kiểm duyệt và cập nhật nội dung.

Ở cấp điều hành, Trung tâm Thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành (IOC) sẽ được hoàn thiện trên cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyển từ điều hành dựa trên báo cáo sang quản trị dựa trên dữ liệu, chuẩn hóa và kết nối thông tin giữa các cơ quan.