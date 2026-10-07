TP.HCM khảo sát mức hài lòng của người dân với cơ quan hành chính

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn năm 2026.

Theo kế hoạch, việc điều tra nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND cấp xã; đồng thời đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Kết quả khảo sát cũng được sử dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu khảo sát tập trung, thống nhất trên toàn TP.HCM.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bến Thành, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo kế hoạch, nội dung điều tra gồm 2 nhóm chính: điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính và đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức.

Đối với điều tra phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính, TP.HCM dự kiến khảo sát khoảng 13.855 người, gồm đại biểu HĐND, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND cấp xã và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Nội dung khảo sát tập trung đánh giá tác động của cải cách hành chính đối với công tác xây dựng thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý tài chính công và chất lượng cung cấp thông tin trên các cổng, trang thông tin điện tử.

Thực hiện hơn 32.500 phiếu khảo sát mức độ hài lòng

Đối với việc đo lường sự hài lòng, đối tượng khảo sát là cá nhân, tổ chức đã trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính hoặc sử dụng dịch vụ hành chính công tại các sở, ban, ngành và UBND cấp xã.

Các nội dung được khảo sát gồm khả năng tiếp cận dịch vụ công; mức độ công khai, minh bạch; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và mức độ hài lòng chung của người dân, tổ chức.

Người dân tự nộp hồ sơ thông qua kiosk thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) ẢNH: NGUYÊN VŨ

Về khảo sát mức độ hài lòng, TP.HCM sẽ khảo sát 184 đơn vị, trong đó có 16 sở, ban, ngành và 168 xã, phường, đặc khu. TP.HCM dự kiến thực hiện khoảng 32.550 phiếu khảo sát, gồm 3.250 phiếu thuộc khối sở, ngành và 29.300 phiếu thuộc cấp xã.

Toàn bộ hoạt động điều tra xã hội học và đo lường sự hài lòng được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên phần mềm Hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính TP.HCM.

Kết quả điều tra xã hội học cùng với việc đánh giá, chấm điểm theo quy định sẽ là căn cứ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2026 của các sở, ban, ngành và UBND cấp xã.