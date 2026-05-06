Thủ tục gọn, dân lợi: Luồng gió mới cải cách hành chính

Từ 3 mảnh ghép đến bộ máy vận hành hiệu quả

P.Lang Biang - Đà Lạt được hình thành từ việc sáp nhập xã Lát, TT.Lạc Dương (H.Lạc Dương cũ) và P.7 (TP.Đà Lạt cũ, Lâm Đồng), với diện tích hơn 322 km², dân số hơn 40.000 người, trong đó khoảng 25% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây không đơn thuần là phép cộng địa giới hành chính, mà là sự hội tụ của 3 không gian sống khác biệt: vùng đồng bào dân tộc thiểu số giàu bản sắc, khu dân cư thị trấn năng động và vùng ven đô đang tăng tốc phát triển.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công P.Lang Biang - Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Trong mô hình chính quyền 2 cấp, vai trò của Đảng ủy, HĐND, UBND phường được phân định rõ ràng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, bộ máy đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng thời xác định các khâu đột phá.

Bà Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Lang Biang - Đà Lạt, cho biết Đảng ủy đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp công nghệ cao, phát triển đô thị xanh, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính. Điểm đáng chú ý là các nghị quyết này nhanh chóng được cụ thể hóa bằng chương trình hành động rõ ràng, có địa chỉ thực hiện và kết quả đo lường cụ thể. Trách nhiệm được gắn trực tiếp với từng tổ chức, cá nhân.

Song song đó, HĐND phường thực hiện tốt vai trò giám sát, đảm bảo các chủ trương đi đúng hướng. UBND phường trở thành "đầu tàu" triển khai với tinh thần chủ động, linh hoạt. Sự phối hợp nhịp nhàng này đã tạo nên một hệ thống vận hành trơn tru, làm nền tảng cho những chuyển biến tích cực trong đời sống người dân.

Công khai thông tin, giảm thời gian chờ đợi

Một trong những thay đổi rõ nét nhất tại P.Lang Biang - Đà Lạt là cải cách thủ tục hành chính. Nếu trước đây, người dân thường e ngại thủ tục rườm rà, phức tạp, mất nhiều thời gian thì nay, trải nghiệm tại Trung tâm phục vụ hành chính công đã hoàn toàn khác. Các mô hình như "Ngày không viết", "Ngày không hẹn" được triển khai thực chất. Người dân không còn phải tự tay điền nhiều giấy tờ hay chờ đợi kéo dài, nhiều hồ sơ đơn giản có thể hoàn tất trong ngày.

Chuyển biến tại Trung tâm phục vụ hành chính công P.Lang Biang - Đà Lạt góp phần củng cố niềm tin của người dân ẢNH: LÂM VIÊN

Sự thay đổi không chỉ ở quy trình, mà còn ở tư duy. Tinh thần "trách nhiệm - phục vụ", đặt người dân làm trung tâm được quán triệt ở mọi khâu. Ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh: hồ sơ được số hóa, mã QR niêm yết công khai, người dân có thể tra cứu thủ tục một cách nhanh chóng hoặc đăng ký trực tuyến qua Zalo OA. Một hệ sinh thái hành chính hiện đại đang dần hình thành. Đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo bài bản về kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn rõ ràng ngay từ đầu, hạn chế tối đa việc bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Số liệu thống kê quý 1/2026 cho thấy hiệu quả rõ rệt: phường tiếp nhận 3.249 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 2.984 hồ sơ trực tuyến. Đã giải quyết 3.098 hồ sơ, tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 99,9%.

Đáng chú ý, dù địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ cấp kết quả điện tử vẫn đạt gần 95%, tỷ lệ khai thác dữ liệu số hóa đạt hơn 96%. Những con số này phản ánh không chỉ hiệu quả cải cách, mà còn cho thấy sự thích ứng nhanh của người dân với môi trường số.

Trong bức tranh cải cách hành chính tại P.Lang Biang - Đà Lạt, lĩnh vực đất đai và xây dựng được xem là "phép thử" rõ nét nhất. Chính quyền đã chủ động rà soát quy hoạch, công khai thông tin để người dân dễ tiếp cận. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn như Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị để xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng từ trước sáp nhập.

Ông Lê Chí Quang Minh, Phó chủ tịch UBND P.Lang Biang - Đà Lạt, cho biết khi tiếp nhận hồ sơ, chính quyền chủ động xuống tận nơi xác minh, hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ từng vướng mắc. Nhờ cách làm này, nhiều hồ sơ tồn đọng nhiều năm đã được giải quyết trong thời gian ngắn. Người dân không còn phải chờ đợi mòn mỏi, mà được đồng hành trong suốt quá trình hoàn tất thủ tục.

Trường hợp gia đình ông Kơ Sa Ha Be và ông Rơ Ông Da Ni là minh chứng rõ nét. Sau nhiều năm chờ đợi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến đầu tháng 4.2026, họ đã chính thức nhận sổ đỏ. "Tôi không nghĩ có ngày hồ sơ của mình được giải quyết nhanh như vậy", ông Ha Be chia sẻ.

Với lĩnh vực xây dựng, quy trình cấp phép cũng được cải tiến theo hướng minh bạch. Người dân chỉ cần chuẩn bị hồ sơ đúng quy định sẽ được giải quyết đúng hoặc trước hạn. Việc "khơi thông" thủ tục đất đai không chỉ mang lại thuận lợi cho người dân mà còn tạo hiệu ứng tích cực đối với nền kinh tế địa phương. Các giao dịch trở nên minh bạch hơn, hoạt động đầu tư - kinh doanh được thúc đẩy.

Tại P.Lang Biang - Đà Lạt, người dân chỉ cần chuẩn bị hồ sơ đúng, sẽ được giải quyết đúng hạn, thậm chí trước hạn ẢNH: LÂM VIÊN

Kết quả là nguồn thu ngân sách tăng trưởng rõ rệt. Chỉ trong quý 1/2026, thu ngân sách của phường đạt hơn 108,5 tỉ đồng, tương đương hơn 43,3% dự toán năm. Riêng thu từ tiền sử dụng đất đạt hơn 70,9 tỉ đồng, con số cho thấy hiệu quả trực tiếp của cải cách hành chính.

"Cán bộ hướng dẫn rất kỹ"

Không chỉ thể hiện qua các con số, cải cách tại P.Lang Biang - Đà Lạt còn được cảm nhận rõ qua những câu chuyện đời thường. Ông Nguyễn Kim Tuấn (ở tổ Phước Thành) kể khi nộp hồ sơ xin sửa nhà, ông khá lo lắng. Thế nhưng chỉ sau 15 ngày, giấy phép đã được cấp đúng hẹn.

Bà Nguyễn Thị Lai (đường Đan Kia) chia sẻ sau 20 ngày hoàn tất hồ sơ và nghĩa vụ tài chính, bà đã được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. "Cán bộ hướng dẫn rất kỹ, từng bước một. Mình chỉ cần làm đúng là được giải quyết", bà Lai nói. Tương tự, ông Phạm Văn Bé (ở đường Thánh Mẫu) được hẹn 5 ngày nhưng chỉ 4 ngày đã có thể nhận kết quả đăng ký hộ kinh doanh.

Bà Lê Thị Hồng Nhật phấn khởi khi nhận kết quả trước hạn ẢNH: LÂM VIÊN

Bà Lê Thị Hồng Nhật (ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) nhận xét: "Trải nghiệm khi làm thủ tục hành chính ở P.Lang Biang - Đà Lạt rất tích cực. Cán bộ nhiệt tình, hướng dẫn rõ ràng, hồ sơ thường được giải quyết trước hẹn".

Những câu chuyện như trên đã góp phần tạo nên bức tranh lớn về một chính quyền gần dân, hiểu dân và vì dân.

Nhìn lại chặng đường chưa dài sau sáp nhập, P.Lang Biang - Đà Lạt đã cho thấy hướng đi đúng đắn khi lấy người dân làm trung tâm và hiệu quả phục vụ làm thước đo. Sự thay đổi không chỉ nằm ở bộ máy hay quy trình, mà sâu xa hơn là sự chuyển biến trong tư duy quản lý, từ hành chính sang phục vụ, từ thụ động sang chủ động. Luồng gió mới cải cách hành chính không chỉ làm thay đổi cách người dân tiếp cận dịch vụ công, mà còn tạo nền tảng cho phát triển bền vững, củng cố niềm tin xã hội - yếu tố quan trọng nhất của một nền quản trị hiệu quả. (còn tiếp)