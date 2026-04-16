Tăng trưởng, nhìn từ thủ tục hành chính

Thế nên ngay trong phiên họp Chính phủ đầu tiên, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh cả về thời gian và chi phí tuân thủ. Thủ tướng cũng khẳng định, đây là vấn đề có thể làm được ngay và hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp (DN), người dân, tạo lòng tin đối với cơ chế, chính sách, thúc đẩy các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; và yêu cầu các bộ, ngành phải đề xuất phương án cắt giảm trước ngày 20.4 tới.

Những yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chính là mong mỏi của cộng đồng DN và người dân bao lâu nay. Còn nhớ thời kỳ khó khăn kéo dài do đại dịch Covid-19, trong nhiều kiến nghị, các DN bất động sản, xây dựng... chỉ xin hỗ trợ cơ chế mà không cần các ưu đãi về vốn vay, lãi suất. Bởi thủ tục một dự án từ khi cấp phép cho tới khi có sản phẩm bán ra thị trường trung bình mất 3 năm, có dự án 5 - 7 năm, thậm chí lâu hơn. Mà mỗi năm là tiền tươi thóc thật tính bằng lãi vay ngân hàng, vốn bỏ ra giải phóng mặt bằng "chôn" trong đất, uy tín chủ đầu tư với khách hàng. Hay trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, chậm một ngày thông quan là phí lưu kho, lưu bãi "ăn thẳng" vào giá thành, chưa kể cơ hội thị trường, đáp ứng đúng thời hạn giao hàng cho đối tác. Với người dân cũng tương tự, thủ tục rắc rối, lòng vòng khiến họ mất thời gian, công sức chạy tới chạy lui. Những ai "chạy" không nổi thì phải tốn tiền thuê cò, dịch vụ làm thay. Tất cả đều có chung một kết cục, tốn thời gian, tốn chi phí và đánh mất nhiều cơ hội thị trường.

Có một thực tế là công cuộc cải cách TTHC luôn được quan tâm nhưng cứ cắt chỗ nọ lại mọc ra chỗ kia; bỏ giấy phép con thì đẻ giấy phép cháu; một cửa nhưng vẫn phải đi nhiều ngõ, chưa kể tình trạng đùn đẩy, cán bộ sợ ký, công văn giấy tờ chạy lòng vòng khắp chỗ này chỗ kia, DN theo thôi cũng bở hơi tai. Nhìn rộng ra, TTHC còn thể hiện cả ở việc điều hành giật cục, khiến thị trường rơi vào tình trạng "sốc" và mất thời gian để cân bằng hay phục hồi trở lại. Theo thống kê, hiện cả nước vẫn còn 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4.603 điều kiện kinh doanh. Những con số này cho thấy người dân, DN và cả môi trường đầu tư kinh doanh vẫn đang bị bủa vây bởi thủ tục.

Xin dẫn lại lời Thủ tướng Lê Minh Hưng: "Thể chế như một con đường, tạo hành lang thông thoáng cho cỗ xe kinh tế VN phát triển. Nếu thể chế đồng bộ cũng như đường được nâng cấp, chất lượng cao, có thể đạt được tốc độ cao hơn, cho nên thể chế vẫn là vấn đề then chốt nhất". Nếu thể chế là con đường thì TTHC là các rào cản, chướng ngại vật, ổ gà ổ voi trên con đường đó. Nếu không cắt giảm, con đường sẽ bị các chướng ngại vật chiếm chỗ, trở nên chật hẹp, khiến cỗ xe không thể đi nhanh. Ngược lại, càng ít thủ tục, ít ổ voi, ổ gà thì đường càng thông thoáng, xe cứ bon bon mà chạy tới đích. Một môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận tiện cũng chính là kênh huy động vốn hiệu quả nhất cho nền kinh tế. Khi đó, người dân sẽ tin tưởng bỏ vốn làm ăn, DN sẽ tìm thấy nhiều cơ hội để mở rộng quy mô, dòng vốn nước ngoài cũng sẽ tìm đến xây tổ...

Đó là lý do vì sao công cuộc cắt giảm TTHC luôn được ví như cuộc cách mạng, giúp khơi thông nguồn lực xã hội, gây dựng niềm tin, có thể làm ngay mà lại không phải bỏ vốn đầu tư.

Đó cũng chính là dư địa cho mục tiêu tăng trưởng cao của VN trong kỷ nguyên mới của đất nước.