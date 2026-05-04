Thủ tục gọn, dân lợi: Gần dân, nhanh việc

Từ sáng sớm, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) đã tấp nập người dân đến làm thủ tục. Không còn cảnh đi xa, chờ đợi nhiều ngày, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang mang lại những chuyển biến rõ nét, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện hơn.

C HUYỂN ĐỔI ĐỂ "GẦN DÂN"

7 giờ, tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Vạn Tường, dòng người bắt đầu đông lên. Người đến làm thủ tục đất đai, người đăng ký kinh doanh, người chứng thực giấy tờ… Tất cả đều được hướng dẫn ngay từ cửa, không còn cảnh lúng túng, đi lại nhiều lần như trước.

Lần đầu làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải, anh Nguyễn Ngọc Thiện (42 tuổi, ở xã Vạn Tường) không khỏi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút được cán bộ hướng dẫn tận tình, anh nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ. "Trước đây muốn làm giấy phép, tôi phải đi hơn 30 km vào Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi. Nay chỉ cần đi hơn 3 km là tới xã, rất tiện lợi. Cán bộ hướng dẫn kỹ, nhiệt tình nên tôi thấy rất hài lòng", anh Thiện chia sẻ.

Ông Ngô Văn Thính, Phó giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Vạn Tường, lắng nghe, giải thích cho người dân làm thủ tục hành chính ẢNH: HẢI PHONG

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hoanh (59 tuổi, đến trung tâm để làm thủ tục đăng ký kinh doanh nhà trọ) cho hay việc tiếp cận dịch vụ hành chính giờ đây đã "dễ thở" hơn nhiều.

Trong khi đó, bà Hồ Thị Tiêu (59 tuổi) cùng con trai đến làm thủ tục tách thửa đất. Ngay khi bước vào trung tâm, bà được cán bộ chủ động hỏi thăm, hướng dẫn từng bước. "Tôi không rành giấy tờ, nhưng được cán bộ hỗ trợ tận tình nên làm rất nhanh. Nhờ vậy mà gia đình sớm hoàn thiện thủ tục cho con", bà Tiêu nói.

Những thay đổi tích cực tại Vạn Tường bắt đầu rõ nét từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thay vì tập trung thủ tục ở cấp huyện trước đây, nhiều dịch vụ công được đưa về xã, giúp người dân giảm đáng kể thời gian, chi phí đi lại.

Theo chị Trương Thị Bé Hoa, công chức Phòng Kinh tế xã, mỗi ngày trung tâm tiếp nhận và giải quyết hàng chục hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. "Chúng tôi cố gắng xử lý nhanh nhất để người dân sớm được cấp phép, phát triển kinh tế. Với những người chưa quen thủ tục, cán bộ sẵn sàng hỗ trợ, thậm chí làm giúp hồ sơ để họ không phải đi lại nhiều lần", chị Hoa cho biết.

Anh Nguyễn Ngọc Thiện được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh ẢNH: HẢI PHONG

Á P LỰC LỚN, QUYẾT TÂM CAO

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ trực tiếp, Vạn Tường còn đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong quý 1/2026, địa phương tiếp nhận 6.147 hồ sơ, gồm: 5.859 hồ sơ trực tuyến, 1 hồ sơ nộp trực tiếp và 287 hồ sơ chuyển từ kỳ trước. Công tác số hóa hồ sơ khi tiếp nhận đạt 100%, khi trả kết quả đạt 99,23%. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 98,5%; số hồ sơ có kết quả được lưu trữ vào kho dữ liệu điện tử đạt 99,15%. Đáng chú ý, có 5.566 hồ sơ được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 28 hồ sơ được tái sử dụng thông tin, dữ liệu số hóa.

Theo ông Ngô Văn Thính, Phó giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Vạn Tường, địa phương là một trong những xã trọng điểm công nghiệp của tỉnh, dân số đông, nhu cầu giải quyết thủ tục rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai. "Đây là lĩnh vực phức tạp, hồ sơ nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi luôn xác định lấy người dân làm trung tâm để phục vụ. Những trường hợp đủ điều kiện sẽ được tháo gỡ kịp thời để cấp giấy chứng nhận", ông Thính nói.

Tính đến nay, xã đã thực hiện khoảng 60% chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2026. Riêng trong quý 1, đã cấp 53/200 sổ đỏ theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, khối lượng công việc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án lớn cũng rất nặng nề. Nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn như nhà máy lọc dầu, đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, các dự án tại Khu kinh tế Dung Quất… đều cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền xã.

"Chúng tôi vừa phải xử lý thủ tục cho người dân, vừa tham gia tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Áp lực lớn, nhưng anh em luôn cố gắng để không làm chậm tiến độ, đảm bảo quyền lợi cho người dân", ông Thính chia sẻ.

G IÚP ĐỠ, HỖ TRỢ NGƯỜI YẾU THẾ

Một điểm sáng tại Vạn Tường là mô hình "dân vận khéo" trong giải quyết thủ tục hành chính. Với những trường hợp người dân khó khăn, không đủ điều kiện trả chi phí, cán bộ sẽ chủ động hỗ trợ. "Có những người lớn tuổi, hoàn cảnh khó khăn, không rành thủ tục, chúng tôi hướng dẫn tận tình, thậm chí hỗ trợ chi phí để họ hoàn thành hồ sơ. Làm sao để người dân an tâm khi đến với chính quyền", ông Ngô Văn Thính cho biết thêm.

Chính cách làm này đã góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, tạo niềm tin vào bộ máy chính quyền cơ sở.

Những nỗ lực cải cách hành chính tại Vạn Tường đang mang lại kết quả rõ rệt. Trong năm 2025, địa phương có 7/11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Bước sang năm 2026, tình hình tiếp tục ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 98,5%.

Toàn xã đã niêm yết công khai 412 thủ tục hành chính, đảm bảo minh bạch, thuận tiện cho người dân tra cứu. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%, với tổng số tiền hơn 69 triệu đồng. Đặc biệt, việc khai thác và tái sử dụng dữ liệu số ngày càng hiệu quả, góp phần giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian cho người dân.

Theo ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, dù giai đoạn đầu triển khai mô hình mới còn nhiều khó khăn, nhưng xã kiên trì phương châm "lấy người dân làm trung tâm, vì nhân dân phục vụ".

"Chúng tôi xác định cải cách hành chính không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm phục vụ nhân dân. Mục tiêu là giúp người dân giải quyết công việc nhanh nhất, thuận tiện nhất", ông Hiền nhấn mạnh. (còn tiếp)