Thủ tục gọn, dân lợi: Số hóa từ cơ sở giúp dân 'đến xã là xong'

Người dân hết phải "chạy ngược chạy xuôi"

Ghi nhận của PV Thanh Niên lúc 9 giờ sáng 10.4, tại Trung tâm phục vụ hành chính công (HCC) xã Mỹ Yên (sáp nhập từ 3 xã Mỹ Yên, Phước Lợi và Long Hiệp, H.Bến Lức, Long An cũ), có gần 20 người ngồi chờ theo số thứ tự. Đông người như vậy nhưng rất trật tự, bởi "dòng chảy" thủ tục hành chính (TTHC) giờ đã chuyển dịch lên không gian mạng. Trung tâm có 6 quầy với 6 cán bộ tiếp nhận xử lý toàn bộ nhu cầu TTHC của người dân.

Trung tâm phục vụ HCC xã Mỹ Yên giải quyết “tất tần tật” nhu cầu hành chính của người dân 21 ấp của xã ẢNH: BẮC BÌNH

Ông L.K.Đ (52 tuổi, ở ấp Chánh, xã Mỹ Yên) đến làm thủ tục thay đổi hộ tịch cho con gái. Trước đó, khi làm khai sinh cho con, người nhà của ông Đ. đã khai chữ lót trong tên người cha là "Văn", không khớp với chữ "Kim" trong giấy tờ của ông. Sai một chữ lót nhưng cô gái này đã gặp không ít phiền hà về TTHC của bản thân. Sau khi nghe hướng dẫn quy trình cải chính hộ tịch từ một tình nguyện viên (là cán bộ đoàn) tại Trung tâm phục vụ HCC xã Mỹ Yên, ông Đ. rất vui mừng.

"Nghe mấy người từng trải kể rằng trước ngày 1.7.2025, mấy vụ đính chính giấy tờ hộ tịch như tôi là nhiêu khê lắm. Phải đi lên đi xuống nộp giấy, chờ người ta xét duyệt, có khi thiếu một tờ giấy lại chạy về nhà lấy, mất đứt mấy ngày công đi làm. Nay thì khác hẳn: ra xã, cán bộ mở máy tính tra mã định danh, nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công, giải quyết ngay tại xã. Giấy tờ ngày nay có bản điện tử, scan gửi đi, nhận kết quả nhanh gọn lẹ. Đúng là chính quyền giờ sát dân, không có khoảng cách gì nữa", ông Đ. nói.

Cùng tâm trạng phấn khởi, ông T.M.P (ở ấp 4 Phước Lợi, xã Mỹ Yên) vừa hoàn tất thủ tục đăng ký biến động đất đai sau khi nhận chuyển nhượng một thửa đất tại địa phương. Thay vì phải chờ đợi mòn mỏi hay lên tận Văn phòng đăng ký đất đai khu vực, ông P. chỉ cần đến Trung tâm phục vụ HCC xã Mỹ Yên, với mã hồ sơ H53.174-260408-00xx, ông có thể dùng điện thoại quét mã QR để tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ của mình bất cứ lúc nào.

"Bây giờ mua bán đất đai, thuế má gì cũng làm trên cổng dịch vụ công quốc gia. Cán bộ hướng dẫn mình cách nộp thuế trực tuyến, tải chứng từ về máy, không phải cầm một xấp tiền mặt đi nộp như hồi trước, vừa an toàn vừa nhanh", ông P. nói.

Tại Trung tâm phục vụ HCC xã Mỹ Yên, người dân và cán bộ không còn ngăn cách bởi một tấm kính thường thấy ẢNH: BẮC BÌNH

Ông Đặng Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm phục vụ HCC xã Mỹ Yên, cho biết quý 1/2026 xã đã tiếp nhận 3.064 hồ sơ; trong đó có tới 2.711 hồ sơ nộp trực tuyến và 99,93% trong số hồ sơ này được giải quyết trước hạn, đúng hạn (không có hồ sơ trễ hạn). Tỷ lệ người dân hài lòng thông qua khảo sát đạt 100%.

Tất cả vì lợi ích sát sườn cho dân

Theo ông Lê Thành Út, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Yên, với mục tiêu "dân cần là có, gần dân, hiểu dân", xã Mỹ Yên đã phát động mạnh mẽ phong trào bình dân học vụ số. Xã đã lập 21 tổ công nghệ số cộng đồng phủ khắp 21 ấp với 1.686 thành viên. Các đội hình thanh niên tình nguyện "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để hướng dẫn cài đặt VNeID, ứng dụng Tayninh Smart, hỗ trợ nộp thuế điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt…

Từ câu chuyện tại xã Mỹ Yên, có thể thấy rõ mô hình chính quyền 2 cấp đã trao cho cấp xã quyền chủ động tối đa, cắt bỏ những khâu trung gian rườm rà, thực sự mang lại lợi ích sát sườn cho nhân dân. Sự thay đổi "trước - sau" ngày 1.7.2025 tại xã Mỹ Yên là rất nhiều và tích cực.

Rõ rệt nhất không chỉ ở số lượng hồ sơ trực tuyến, mà ở tư thế của người dân. Bây giờ, người dân chỉ cần ở nhà, mở điện thoại thông minh là tự thanh toán tiền điện, nước, tự nộp hồ sơ xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hay trích lục khai sinh. Cán bộ giờ đúng nghĩa là người duyệt và trả kết quả. Sự phụ thuộc vào cán bộ ngày càng giảm đi, người trẻ đã thực sự làm chủ công cụ số của mình.

Người dân đến Trung tâm phục vụ HCC xã Mỹ Yên sẽ được lực lượng tình nguyện viên thường trực hỗ trợ ẢNH: BẮC BÌNH

Hạ tầng số tại Mỹ Yên cũng được tỉnh Tây Ninh và xã nâng cấp đồng bộ để phục vụ tốt cho sự chuyển mình này. Hiện 100% cán bộ, công chức xã được trang bị máy tính kết nối mạng nội bộ, cáp quang. Toàn xã có 74 trạm phát sóng di động (BTS) phủ sóng 4G/5G, tỷ lệ thuê bao smartphone trên dân số đạt 75%.

Tuy nhiên, câu chuyện chuyển đổi số đến tận xã không phải là một "bài toán" trải đầy hoa hồng và xã Mỹ Yên không nằm ngoài thách thức đó. Sau gần một ngày quan sát, tìm hiểu, chúng tôi ghi nhận trên 80% người dân phải mang giấy tờ ra Trung tâm phục vụ HCC xã Mỹ Yên để nhờ cán bộ làm thay mới "thụ hưởng" được dịch vụ công trực tuyến.

"Phải thừa nhận rằng, đến nay chỉ hơn 10% người dân có thể tự xử lý khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và chủ yếu là người trẻ. Ban đầu, nghe tới tải app, nhập mã OTP, ký số..., gần như tất cả người dân đều xua tay từ chối. Khi đó, cán bộ tại trung tâm gần như phải làm thay tất cả: dùng điện thoại của người dân để thao tác giúp họ. Dần dần, người dân - đặc biệt là người trẻ - cũng quen và tự tin tự thao tác", ông Đặng Thanh Phương bộc bạch. (còn tiếp)