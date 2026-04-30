Bỏ thủ tục thu thập ADN, giọng nói vào dữ liệu căn cước tại cấp bộ, tỉnh

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 22/2026 về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Việc này nhằm bảo đảm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; đồng thời gắn với cơ chế hậu kiểm, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị quyết 22/2026 bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin ADN và giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh

Nghị quyết 22/2026 cắt giảm nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp, quản lý căn cước.

Trong đó, bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN, về giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh quy định tại điều 13 Nghị định 70/2024/NĐ-CP.

Bãi bỏ thủ tục tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh quy định tại điều 20 Nghị định số 70/2024; bãi bỏ 4 thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Sau khi triển khai mô hình mới bỏ công an cấp huyện, nhiệm vụ cấp thẻ căn cước đã được phân cấp cho công an cấp xã, qua đó phục vụ tốt hơn cho người dân.

Nghị quyết 22/2026 cũng cắt giảm nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực định danh và xác thực điện tử.

Bỏ thủ tục thu thập ADN, giọng nói vào dữ liệu căn cước tại cấp bộ, tỉnh

Trong đó, bãi bỏ 4 thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh gồm: bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 cho người nước ngoài thực hiện tại cấp bộ quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 11 Nghị định 69/2024; bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, căn cước điện tử cho công dân Việt Nam thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh quy định tại khoản 2 điều 10 Nghị định 69/2024.

Cùng đó là bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh quy định tại khoản 1 điều 12 Nghị định 69/2024.

Cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Một nội dung quan trọng khác, Nghị quyết 22/2026 cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới, xe máy chuyên dùng, nghị quyết này phân cấp thẩm quyền giải quyết 3 thủ tục từ cấp trung ương cho công an cấp tỉnh, gồm: thủ tục cấp phép hoạt động, thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động và thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động đối với phương tiện giao thông thông minh quy định tại điều 25 Nghị định 151/2024.

Đối với lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, Nghị quyết 22/2026 bãi bỏ thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh, cấp xã quy định tại điều 21 Nghị định 96/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 56/2023 và Nghị định 58/2026.

Trong lĩnh vực đăng ký quản lý con dấu, bãi bỏ 3 thủ tục hành chính tại cấp bộ và cấp tỉnh; phân cấp từ công an cấp tỉnh xuống công an cấp xã đối với 2 thủ tục (đăng ký mẫu con dấu mới; đăng ký lại mẫu con dấu).

Trong lĩnh vực sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Nghị quyết 22/2026 bãi bỏ 1 thủ tục hành chính thực hiện tại cấp bộ và phân cấp 3 thủ tục hành chính tại cấp bộ.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 22/2026 cắt giảm, đơn giản hóa 6 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đồng thời, bãi bỏ 4 thủ tục hành chính cấp bộ thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.