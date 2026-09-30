Ông Trương Minh Huy Vũ: TP.HCM đo hiệu quả bằng sản phẩm, tỷ lệ giải ngân

Ngày 30.9, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 và phát động Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM (I-Star) năm 2026.

Bên cạnh đó, thành phố cũng phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng nhận diện thương hiệu "Đại học khởi nghiệp TP.HCM", công bố công nhận trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Plug and Play Singapore (quỹ đầu tư mạo hiểm) với Trường đại học Kinh tế TP.HCM và Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB).

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ cho biết thành phố đang triển khai Nghị quyết 57 quyết liệt, thực chất ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ cho biết thành phố xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng cho phát triển trong giai đoạn mới. Thành phố tiếp tục xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo theo hướng mở, liên kết và chia sẻ nguồn lực, với sự tham gia của Nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức hỗ trợ và đối tác quốc tế.

Chia sẻ thêm về "mối nhân duyên" với Plug and Play Singapore, ông Vũ nói sự kết hợp này không dễ thực hiện ngay mà phải trải qua nhiều lần làm việc, thảo luận kỹ lưỡng. Bởi lẽ, cả hai bên đều muốn việc hợp tác đi vào thực chất, cụ thể, tạo ra những đầu việc, công việc có thể thực hiện được chứ không chỉ dừng lại ở sáng kiến chung chung.

Lễ ký kết giữa TP.HCM với quỹ đầu tư mạo hiểm xây dựng trung tâm xuất sắc về trí tuệ nhân tạo ẢNH: NGUYÊN VŨ

Về thực hiện Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố triển khai rất quyết liệt, đo lường hiệu quả thực chất. "Thành phố không đo hiệu quả bằng họp bao nhiêu buổi, ban hành bao nhiêu văn bản mà đo bằng số lượng sản phẩm, chương trình, start up, công nghệ chiến lược, tỷ lệ giải ngân", ông Vũ khẳng định.

Ông Vũ cho biết TP.HCM cũng không cào bằng mà giao trách nhiệm cho một số ngành, nhánh, doanh nghiệp có năng lực vượt trội. "TP.HCM có hơn 80 trường đại học, mỗi trường có thể là một hoặc nhiều trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Nhưng chúng ta không làm hết mà chọn một số trường xuất sắc để thúc đẩy, đầu tư để cạnh tranh quốc tế", ông Vũ nói thêm.

4 hạng mục Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Tại chương trình, UBND TP.HCM chính thức phát động Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp năm 2026. Giải thưởng này nhằm tôn vinh doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và tác phẩm truyền thông có thành tích tiêu biểu, đóng góp thiết thực cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo.

Đồng thời, khuyến khích hình thành, ứng dụng và nhân rộng các sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình kinh doanh, giải pháp mới; thúc đẩy liên kết, huy động nguồn lực và lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Các thành viên hội đồng thực hiện nghi thức phát động Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp năm 2026 ẢNH: NGUYÊN VŨ

Giải thưởng I-Star 2026 gồm 4 nhóm đối tượng:

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo: dành cho các doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo đạt thành tích nổi bật, đem lại lợi ích kinh tế, xã hội cho thành phố. Giải pháp đổi mới sáng tạo: dành cho tổ chức, nhóm cá nhân hoặc cá nhân có giải pháp đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề của cộng đồng và mang lại hiệu quả thiết thực cho thành phố. Tác phẩm truyền thông: dành cho tổ chức, nhóm cá nhân hoặc cá nhân có tác phẩm truyền thông tạo tác động tích cực đến hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng. Tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực: ghi nhận những tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo của thành phố.

Cơ cấu giải thưởng gồm 3 giải đồng hạng cho mỗi nhóm, tối đa 12 giải thưởng. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 31.10.2026. Thông tin chi tiết về Giải thưởng I-Star 2026 được cập nhật tại http://istar.doimoisangtao.vn/