Phường Bình Tân 'treo thưởng' 100 triệu cho khu phố mời 100% người dân khám sức khỏe

Chiều 20.7, UBND phường Bình Tân, TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Trong 6 tháng, phường Bình Tân thu ngân sách gần 450 tỉ đồng, đạt 60% chỉ tiêu năm. Tính đến ngày 8.6, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận 18.468 hồ sơ, tổng hồ sơ đã giải quyết 18.147 hồ sơ, đúng hạn đạt tỷ lệ 100%.

Về khám sức khỏe toàn dân, Trạm y tế phường Bình Tân cho biết toàn phường hiện quản lý 121.067 người dân. Với quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, số lượng đối tượng đông và thường xuyên biến động, việc tổ chức khám sức khỏe gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ phường đến khu phố.

Ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND phường Bình Tân, cho biết sẽ thưởng cho các khu phố hoàn thành sớm việc mời người dân đi khám sức khỏe miễn phí ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tính đến ngày 15.7, phường đã khám cho 8.464 người (đạt 7,16% tổng dân số thuộc diện khám). Tính theo độ tuổi, có hơn 3.500 trẻ dưới 6 tuổi đã khám xong (đạt 32,4%); nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi đang chờ lịch khám tại trường học sau kỳ nghỉ hè.

Riêng nhóm từ 18 đến dưới 60 tuổi có hơn 2.600 người khám (đạt 3,4%). Trạm y tế phường cho biết phần lớn người đi làm sẽ khám theo kế hoạch riêng của cơ quan, doanh nghiệp. Những người không đi làm, phường đang tiếp tục rà soát và triển khai theo lộ trình. Trong khi đó, nhóm từ 60 tuổi trở lên có gần 2.300 người đã khám đạt 25%.

UBND phường Bình Tân khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND phường Bình Tân, cho biết trên phường có 45 khu phố, phường thành lập 5 tổ công tác để thúc đẩy việc khám sức khỏe miễn phí cho người dân.

UBND phường "treo thưởng" nếu tổ công tác nào hoàn thành mời 100% người dân đi khám sức khỏe trước ngày 15.9 sẽ nhận 100 triệu đồng. Khoản kinh phí thưởng được vận động từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn. "Việc khen thưởng mang tính khích lệ, tạo khí thế thi đua giữa các khu phố để sớm hoàn thành nhiệm vụ quan trọng của Trung ương, TP.HCM giao về từng xã, phường", ông Sử nói thêm.

Bên cạnh đó, UBND phường cũng thưởng 50 triệu đồng cho khu phố đầu tiên thu thập đầy đủ thông tin số điện thoại, kết nối Zalo vào nhóm cộng đồng khu phố của 100% hộ gia đình trên địa bàn. Hiện một khu phố báo cáo đã hoàn thành, Phòng Văn hóa - Xã hội sẽ kiểm tra lại và chi thưởng nếu đáp ứng điều kiện.

Chuẩn bị kỹ dự án, sẵn sàng nhận thêm vốn đầu tư công

Bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Tân, đề nghị UBND phường tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố.

Riêng việc khám sức khỏe toàn dân, bà Diệu đề nghị cần tập trung khám cho người trên 60 tuổi. Với diện học sinh trong độ tuổi đến trường, hiệu trưởng nhà trường phối hợp chặt chẽ với địa phương để hoàn thành khám theo tiến độ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Quốc Toàn, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, đề nghị phường Bình Tân cần quan tâm hơn nữa các dự án, công trình trên địa bàn, nhất là chuẩn bị kỹ pháp lý để nhận thêm vốn trong giai đoạn cuối năm, cũng như tạo đà giải ngân cho giai đoạn đầu năm 2027.

Ông Đặng Quốc Toàn, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại hội nghị ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về quy hoạch hẻm dưới 12 m, ông Toàn lưu ý cần tính toán nguồn kinh phí triển khai, tránh để quy hoạch treo. "Vận động xã hội hóa là tốt nhưng phải tính kinh phí đền bù, đầu tư xây dựng để hạn chế ngập mùa mưa", ông Toàn nói. Riêng việc chuyển các khu đất trống làm công viên, cây xanh, phường xác định dự án nào đầu tư công, xã hội hóa để tạo cảnh quan, môi trường, phục vụ người dân tốt hơn.

Ngoài ra, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị phường quan tâm đến công tác chuyển đổi số, triển khai sổ tay đảng viên điện tử và cập nhật dữ liệu đảng viên, sớm triển khai 3 thủ tục của Đảng trên môi trường số.