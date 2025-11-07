TP.HCM: Phường Bình Tân tháo dỡ sân tennis 2.800 m2 để làm nơi sinh hoạt cộng đồng

Đến chiều 6.11, công tác tháo dỡ sân tennis khu dân cư Vĩnh Lộc ở góc đường số 3 và đường A8 (phường Bình Tân, TP.HCM) cơ bản hoàn tất. Xe tải chở các vật dụng như lưới, ghế sắt, hàng rào ra khỏi khu đất, tạo thành một không gian thoáng đãng, liền mạch với công viên xung quanh.

UBND phường Bình Tân cho biết khu vực sân tennis này rộng gần 2.800 m2, do chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận 5 xây dựng từ năm 2018. Chủ đầu tư lắp dựng hàng rào sắt bao quanh, bố trí thành 4 sân nhỏ phục vụ khách đến chơi.

Công nhân đưa các vật dụng rời khỏi sân tennis ở khu dân cư Vĩnh Lộc (phường Bình Tân, TP.HCM) ẢNH: SỸ ĐÔNG

Kế bên sân tennis là sân chơi công cộng dành cho thiếu nhi và người dân đến tập thể dục. Sân này có diện tích nhỏ hơn với một số dụng cụ tập thể dục đơn giản và cầu tuột nhựa dành riêng cho các em nhỏ.

Phường Bình Tân thành lập từ việc sắp xếp toàn bộ phường Bình Hưng Hòa B cùng với một phần diện tích, dân số của phường Bình Trị Đông A và phường Tân Tạo của quận Bình Tân cũ, chính thức hoạt động từ ngày 1.7.2025.

Các em nhỏ chơi cầu tuột cạnh sân tennis vừa được tháo dỡ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Lãnh đạo UBND phường Bình Tân cho biết sau khi sáp nhập, phường tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc tồn tại sân tennis trên đất công viên. Sau đó, phường đã rà soát lại, làm việc với chủ đầu tư và yêu cầu tháo dỡ hàng rào thép bao quanh và các vật dụng liên quan, trả lại mặt bằng.

Phần diện tích sau khi tháo dỡ sân tennis sẽ được dùng làm sân sinh hoạt cộng đồng để mọi người dân đều có thể đến vui chơi, đi dạo hoặc tổ chức các hoạt động đông người.

Khu vực sân tennis rộng gần 2.800 m2 sẽ trở thành sân sinh hoạt cộng đồng cho người dân trên địa bàn phường ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Không gian sinh hoạt cộng đồng sẽ làm nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí, phục vụ nhu cầu thư giãn và tạo cơ hội kết nối giữa cộng đồng dân cư. UBND phường có thể tổ chức sự kiện mang tính phát động, tuyên truyền, cổ động chính trị đến người dân trên địa bàn", lãnh đạo phường Bình Tân cho biết thêm.

Khi nghe thông tin sân tennis bị tháo dỡ và thành điểm sinh hoạt cộng đồng, nhiều phụ huynh đang cho con chơi bên cạnh nói rằng rất ủng hộ quyết định của phường Bình Tân.