Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 13.10, khu vực từ Quảng Trị - Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có mưa lớn. Lượng mưa tính 7 giờ - 15 giờ ngày 13.10 có nơi trên 70 mm như trạm: Đông Hà (Quảng Trị) 122 mm, Cầu Truồi (Huế) 89 mm, Nghĩa Trung (Quảng Ngãi) 70,4 mm…

Nam bộ, Trung bộ vẫn mưa lớn ẢNH: T.N

Dự báo, từ chiều tối 13 - 14.10, khu vực từ Quảng Trị - Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có mưa với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 80 mm/3 giờ).

Chiều tối và tối 13.10, khu vực Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo xa hơn về mưa lớn, cơ quan khí tượng cho biết, từ khoảng ngày 20 - 21.10, từ Hà Tĩnh - Huế có mưa rào và giông, có nơi mưa to.

Khu vực Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa từ khoảng ngày 20 - 21.10 có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung bộ ngày 16.10 và từ khoảng ngày 20 - 23.10, chiều tối có mưa giông. Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Dự báo thời tiết 13.10.2026: 5 tỉnh miền Trung mưa lớn

Biển Đông mưa giông, sóng lớn

Hiện nay, vùng biển từ nam Quảng Trị - Đắk Lắk, từ Cà Mau - An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía đông của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía đông của đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác.

Dự báo, ngày 14.10, phía đông của bắc Biển Đông có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Ngoài ra, đêm 13.10 và ngày 14.10, vùng biển từ nam Quảng Trị - Cà Mau, Cà Mau - An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2 m.

Cảnh báo, đêm 14 - 15.10, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao từ 2 - 3 m; biển động.