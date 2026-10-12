Triều cường rạng sáng 12.10, nhiều tuyến đường TP.HCM ngập nước trước giờ đi làm

Ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 5 giờ 30 sáng nay 12.10, nhiều tuyến đường trong khu dân cư Bình Hưng (xã Bình Hưng, TP.HCM) ngập nước do triều cường đầu tháng 9 âm lịch dâng cao, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Tại đường số 10, nhiều người bắt đầu công việc mưu sinh từ sáng sớm trong cảnh nước ngập. Nhiều quán vắng khách trong buổi sáng.

Rạng sáng nay, nhiều tuyến đường ở TP.HCM lại ngập sâu do triều cường dâng cao ẢNH: CAO AN BIÊN

Tại khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng nước ngập mênh mông vào mỗi buổi sáng và chiều khi có triều cường ẢNH: CAO AN BIÊN

Các tuyến đường ngập sâu, có nơi cao từ 10 - 20 cm ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người mưu sinh sáng sớm trong nước ngập ở đường số 10, xã Bình Hưng ẢNH: CAO AN BIÊN

Hàng quán ế ẩm trong sáng đầu tuần vì nước ngập ẢNH: CAO AN BIÊN

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Trong khi đó, tại một khu nhà trọ nằm trong hẻm đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông), nước triều dâng gây ngập sâu, khiến việc đi lại của những người thuê trọ, nhất là người phải đi làm từ sáng sớm, gặp nhiều bất tiện.

Cũng trên đường Phạm Thế Hiển, các phương tiện phải di chuyển chậm, thận trọng khi đi qua khu vực ngập. "Triều cường đợt này cao, đưa tụi nhỏ đi học mình cũng tìm đường nào ít ngập một chút. Có đoạn phía trước trường ngập sâu nên mình phải chạy qua cẩn thận", một phụ huynh đưa con đi học sáng 12.10 chia sẻ.

Trong khi đó, tại khu vực quận 7 cũ, nhiều tuyến đường cũng ngập nước vào sáng nay như: Bùi Văn Ba, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Văn Quỳ, Nguyễn Lương Bằng. Thời điểm triều cường dâng cao xuất hiện vào rạng sáng nay nhưng nước rút sớm nên tình hình giao thông diễn ra khá ổn định và thông suốt.

Thời điểm nước ngập trùng với giờ đến trường của học sinh ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường Bùi Văn Ba cũng bị ngập sâu. Tuy nhiên, vào khoảng 6 giờ 30, nước đã rút dần và ở mức thấp, người dân đi lại dễ dàng hơn ẢNH: PHẠM HỮU