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    Chiều nay 11.10 triều cường đạt đỉnh: Đường ở TP.HCM ngập sâu, nước tràn vào nhà dân

    Nhật Thịnh - Cao An Biên - Phạm Hữu
    Chiều nay 11.10 ngày cuối tuần, nhiều tuyến đường, khu dân cư ở TP.HCM ngập sâu vì đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch đạt đỉnh khiến sinh hoạt, cuộc sống của nhiều người dân bị đảo lộn.

    Ghi nhận của Thanh Niên chiều nay 11.10, triều cường đầu tháng 9 âm lịch gây ngập nhiều tuyến đường, khu dân cư ở TP.HCM thuộc phường Bình Đông, xã Bình Hưng. Các con đường ở khu phía nam TP.HCM như Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Hữu Lầu, 15B… mênh mông nước, người và xe chật vật di chuyển qua đây.

    Triều cường vượt lịch sử: Nhiều người ở TP.HCM ngồi ăn, hát karaoke giữa mênh mông nước - Ảnh 1.

    Theo ghi nhận của Thanh Niên vào 17 giờ chiều 11.10, triều cường dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường thấp trũng, ven kênh rạch tại TP.HCM như Phạm Hữu Lầu, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, đường 15B…

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Triều cường vượt lịch sử: Nhiều người ở TP.HCM ngồi ăn, hát karaoke giữa mênh mông nước - Ảnh 2.

    Đặc biệt tại đường Phạm Hữu Lầu, dòng nước ngập sâu khoảng nửa mét, kéo dài gần 3 km khiến dòng xe nối đuôi nhau, nhiều xe máy chết máy, người dân chật vật dắt xe qua dòng nước

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Triều cường vượt lịch sử: Nhiều người ở TP.HCM ngồi ăn, hát karaoke giữa mênh mông nước - Ảnh 3.

    Triều cường vào giờ tan tầm ảnh hưởng không nhỏ tới việc di chuyển của người dân

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Triều cường vượt lịch sử: Nhiều người ở TP.HCM ngồi ăn, hát karaoke giữa mênh mông nước - Ảnh 4.

    Nhiều xe di chuyển với tốc độ cao qua đoạn ngập tạo thành những đợt sóng lớn

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Triều cường vượt lịch sử: Nhiều người ở TP.HCM ngồi ăn, hát karaoke giữa mênh mông nước - Ảnh 5.

    Triều cường vượt lịch sử: Nhiều người ở TP.HCM ngồi ăn, hát karaoke giữa mênh mông nước - Ảnh 6.

    Nước ngập sâu, nhiều người đi xe máy bị ngã xe

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Triều cường vượt lịch sử: Nhiều người ở TP.HCM ngồi ăn, hát karaoke giữa mênh mông nước - Ảnh 7.

    Triều cường khiến nhiều tiểu thương ế ẩm

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Triều cường vượt lịch sử: Nhiều người ở TP.HCM ngồi ăn, hát karaoke giữa mênh mông nước - Ảnh 9.

    Triều cường khiến căn nhà tạm ven kênh ở phường Bình Đông (TP.HCM) ngập sâu

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường vượt lịch sử: Nhiều người ở TP.HCM ngồi ăn, hát karaoke giữa mênh mông nước - Ảnh 10.

    Nước tràn vào nhà, người dân tát nước mỏi tay

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường vượt lịch sử: Nhiều người ở TP.HCM ngồi ăn, hát karaoke giữa mênh mông nước - Ảnh 11.

    Một đoạn đường số 10 (xã Bình Hưng) cũng ngập sâu chiều nay

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Triều cường vượt lịch sử: Nhiều người ở TP.HCM ngồi ăn, hát karaoke giữa mênh mông nước - Ảnh 12.
    Triều cường vượt lịch sử: Nhiều người ở TP.HCM ngồi ăn, hát karaoke giữa mênh mông nước - Ảnh 13.
    Triều cường vượt lịch sử: Nhiều người ở TP.HCM ngồi ăn, hát karaoke giữa mênh mông nước - Ảnh 14.

    Đường Nguyễn Lương Bằng ở khu nam TP.HCM mênh mông nước thời điểm triều cường chiều nay

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Triều cường vượt lịch sử: Nhiều người ở TP.HCM ngồi ăn, hát karaoke giữa mênh mông nước - Ảnh 15.
    Triều cường vượt lịch sử: Nhiều người ở TP.HCM ngồi ăn, hát karaoke giữa mênh mông nước - Ảnh 16.
    Triều cường vượt lịch sử: Nhiều người ở TP.HCM ngồi ăn, hát karaoke giữa mênh mông nước - Ảnh 17.

    Trong khi đó, dòng người qua đường Nguyễn Thị Thập cũng chật vật

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Như Thanh Niên đã thông tin, vào chiều qua (10.10) và sáng nay (11.10), mực nước triều tại trạm Thủ Dầu Một đạt 1,87 m, cao hơn báo động 3 là 27 cm và vượt lịch sử ghi nhận vào năm 2025. Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo, đỉnh của đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch này sẽ xuất hiện vào chiều tối nay 11.10 hoặc ngày mai 12.10. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước cao nhất từ 1,7 - 1,8 m, cao hơn báo động 3 từ 10 - 20 cm. Còn tại trạm Thủ Dầu Một đến 1,9 - 1,95 m, vượt báo động 3 từ 30 - 35 cm và trở thành kỷ lục mới về đỉnh triều tại trạm này. 

    Đây là đợt triều cao trong năm, mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở cấp 2. Cần đề phòng nguy cơ ngập nặng do kết hợp mưa lớn. Hiện tại, thời tiết TP.HCM và Nam bộ vẫn chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, có khả năng gây mưa giông trên khu vực, có nơi mưa vừa cục bộ mưa to.

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