Chiều nay 11.10 triều cường đạt đỉnh: Đường ở TP.HCM ngập sâu, nước tràn vào nhà dân

Ghi nhận của Thanh Niên chiều nay 11.10, triều cường đầu tháng 9 âm lịch gây ngập nhiều tuyến đường, khu dân cư ở TP.HCM thuộc phường Bình Đông, xã Bình Hưng. Các con đường ở khu phía nam TP.HCM như Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Hữu Lầu, 15B… mênh mông nước, người và xe chật vật di chuyển qua đây.
Đường Nguyễn Lương Bằng ở khu nam TP.HCM mênh mông nước thời điểm triều cường chiều nay
ẢNH: NHẬT THỊNH
Trong khi đó, dòng người qua đường Nguyễn Thị Thập cũng chật vật
ẢNH: NHẬT THỊNH
Như Thanh Niên đã thông tin, vào chiều qua (10.10) và sáng nay (11.10), mực nước triều tại trạm Thủ Dầu Một đạt 1,87 m, cao hơn báo động 3 là 27 cm và vượt lịch sử ghi nhận vào năm 2025. Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo, đỉnh của đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch này sẽ xuất hiện vào chiều tối nay 11.10 hoặc ngày mai 12.10. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước cao nhất từ 1,7 - 1,8 m, cao hơn báo động 3 từ 10 - 20 cm. Còn tại trạm Thủ Dầu Một đến 1,9 - 1,95 m, vượt báo động 3 từ 30 - 35 cm và trở thành kỷ lục mới về đỉnh triều tại trạm này.
Đây là đợt triều cao trong năm, mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở cấp 2. Cần đề phòng nguy cơ ngập nặng do kết hợp mưa lớn. Hiện tại, thời tiết TP.HCM và Nam bộ vẫn chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, có khả năng gây mưa giông trên khu vực, có nơi mưa vừa cục bộ mưa to.
Bình luận (0)