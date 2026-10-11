Chiều nay 11.10 triều cường đạt đỉnh: Đường ở TP.HCM ngập sâu, nước tràn vào nhà dân

Ghi nhận của Thanh Niên chiều nay 11.10, triều cường đầu tháng 9 âm lịch gây ngập nhiều tuyến đường, khu dân cư ở TP.HCM thuộc phường Bình Đông, xã Bình Hưng. Các con đường ở khu phía nam TP.HCM như Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Hữu Lầu, 15B… mênh mông nước, người và xe chật vật di chuyển qua đây.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào 17 giờ chiều 11.10, triều cường dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường thấp trũng, ven kênh rạch tại TP.HCM như Phạm Hữu Lầu, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, đường 15B… ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặc biệt tại đường Phạm Hữu Lầu, dòng nước ngập sâu khoảng nửa mét, kéo dài gần 3 km khiến dòng xe nối đuôi nhau, nhiều xe máy chết máy, người dân chật vật dắt xe qua dòng nước ẢNH: NHẬT THỊNH

Triều cường vào giờ tan tầm ảnh hưởng không nhỏ tới việc di chuyển của người dân ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều xe di chuyển với tốc độ cao qua đoạn ngập tạo thành những đợt sóng lớn ẢNH: NHẬT THỊNH

Nước ngập sâu, nhiều người đi xe máy bị ngã xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Triều cường khiến nhiều tiểu thương ế ẩm ẢNH: NHẬT THỊNH

Triều cường khiến căn nhà tạm ven kênh ở phường Bình Đông (TP.HCM) ngập sâu ẢNH: CAO AN BIÊN

Nước tràn vào nhà, người dân tát nước mỏi tay ẢNH: CAO AN BIÊN

Một đoạn đường số 10 (xã Bình Hưng) cũng ngập sâu chiều nay ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường Nguyễn Lương Bằng ở khu nam TP.HCM mênh mông nước thời điểm triều cường chiều nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, dòng người qua đường Nguyễn Thị Thập cũng chật vật ẢNH: NHẬT THỊNH

Như Thanh Niên đã thông tin, vào chiều qua (10.10) và sáng nay (11.10), mực nước triều tại trạm Thủ Dầu Một đạt 1,87 m, cao hơn báo động 3 là 27 cm và vượt lịch sử ghi nhận vào năm 2025. Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo, đỉnh của đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch này sẽ xuất hiện vào chiều tối nay 11.10 hoặc ngày mai 12.10. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước cao nhất từ 1,7 - 1,8 m, cao hơn báo động 3 từ 10 - 20 cm. Còn tại trạm Thủ Dầu Một đến 1,9 - 1,95 m, vượt báo động 3 từ 30 - 35 cm và trở thành kỷ lục mới về đỉnh triều tại trạm này.

Đây là đợt triều cao trong năm, mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở cấp 2. Cần đề phòng nguy cơ ngập nặng do kết hợp mưa lớn. Hiện tại, thời tiết TP.HCM và Nam bộ vẫn chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, có khả năng gây mưa giông trên khu vực, có nơi mưa vừa cục bộ mưa to.