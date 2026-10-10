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    Triều cường đạt đỉnh chiều 10.10: Đường khu nam TP.HCM ngập sâu, người dân chật vật

    Phạm Hữu - Cao An Biên - Nhật Thịnh
    Chiều 10.10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM ngập sâu. Xe máy chết máy, người dân phải dắt bộ, có người đứng chờ vì không dám qua đoạn ngập.

    Khoảng 15 giờ 30 giờ hôm nay 10.10, các con đường ở khu nam TP.HCM như: Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Hữu Lầu, 15B… bắt đầu ngập nước do triều cường dâng cao.

    Khu nam TP.HCM ngập như sông khi triều cường đạt đỉnh vào chiều 10.10 - Ảnh 1.

    Đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận ) ngập sâu, kéo dài khi triều cường diễn ra vào chiều nay

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Khu nam TP.HCM ngập như sông khi triều cường đạt đỉnh vào chiều 10.10 - Ảnh 2.

    Khoảng 15 giờ 30, nước từ Kênh Tẻ tràn lên vào đường Trần Xuân Soạn khiến đoạn đường nhanh chóng bị ngập

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Khu nam TP.HCM ngập như sông khi triều cường đạt đỉnh vào chiều 10.10 - Ảnh 3.

    Đường Phạm Hữu Lầu cũng bị ngập như sông, kéo dài hầu hết cả tuyến đường

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Khu nam TP.HCM ngập như sông khi triều cường đạt đỉnh vào chiều 10.10 - Ảnh 4.

    Thời điểm ngập nước trùng với giờ tan tầm nên việc đi lại khó khăn

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Triều cường đạt đỉnh, nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM ngập mênh mông

    Trên đường Phạm Hữu Lầu nước ngập lênh láng như sông. Mực nước hôm nay tại đường này có nơi cao hơn bánh xe máy, kéo dài gần như hết tuyến đường. Người dân khi qua khu vực này hết sức khó khăn. Một số nơi, hàng loạt xe máy chết máy, người dân phải đây bộ khiến tình hình giao thông chậm chạp. Có người kẹt lại trên lề vì không dám di chuyển qua điểm ngập.

    Khu vực ngập nặng nhất nằm tại giao lộ đường Phạm Hữu Lầu -15B. Chị Tôn Nữ Thị Ngọc Hà (nhà ở đường Hoàng Quốc Việt) cho biết chị phải đẩy xe chết máy suốt tuyến đường Phạm Hữu Lầu. Chị nói rằng đây là lần đầu tiên rơi vào cảnh như vậy khi đi qua đường này. "Nay tôi đi đón con gái học về mà phải như vầy, đẩy xe 20 phút rồi nhưng vẫn chưa hết. Thật cực khổ", chị Hà bày tỏ.

    Trong khi đó, tại đường Trần Xuân Soạn (đoạn cầu Tân Thuận, phường Tân Thuận), nước từ phía sông Sài Gòn đã tràn lên khắp mặt đường. Như mọi lần triều cường, đoạn ngập này sâu, kéo dài cả tuyến đường.

    Khu nam TP.HCM ngập như sông khi triều cường đạt đỉnh vào chiều 10.10 - Ảnh 5.

    Nhiều người đi xe máy phải đẩy bộ trên đường Phạm Hữu Lầu

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Khu nam TP.HCM ngập như sông khi triều cường đạt đỉnh vào chiều 10.10 - Ảnh 6.

    Khoảng 16 giờ 30, đường Phạm Hữu Lầu ngập tứ phía

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Khu nam TP.HCM ngập như sông khi triều cường đạt đỉnh vào chiều 10.10 - Ảnh 7.

    Nhiều người khi đến đường Phạm Hữu Lầu bị kẹt lại trên vỉa hè vì nước ngập sâu

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Khu nam TP.HCM ngập như sông khi triều cường đạt đỉnh vào chiều 10.10 - Ảnh 8.

    Cũng tại đường Nguyễn Lương Bằng, nước ngập sâu

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Khu nam TP.HCM ngập như sông khi triều cường đạt đỉnh vào chiều 10.10 - Ảnh 9.

    Giao lộ Nguyễn Lương Bằng - Hoàng Quốc Việt - 15B ngập lênh láng

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Khu nam TP.HCM ngập như sông khi triều cường đạt đỉnh vào chiều 10.10 - Ảnh 10.

    Hơn 16 giờ 30, hôm nay 10.10, nhiều tuyến đường tại khu dân cư Bình Hưng (xã Bình Hưng) cũng như một số khu vực ven sông, kênh rạch ở phường Bình Đông triều cường đã dâng cao

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Khu nam TP.HCM ngập như sông khi triều cường đạt đỉnh vào chiều 10.10 - Ảnh 11.

    Đường số 10, xã Bình Hưng mênh mông nước chiều nay

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Khu nam TP.HCM ngập như sông khi triều cường đạt đỉnh vào chiều 10.10 - Ảnh 12.

    Dòng xe di chuyển qua đường chật vật vì nước ngập sâu

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Khu nam TP.HCM ngập như sông khi triều cường đạt đỉnh vào chiều 10.10 - Ảnh 13.

    Triều cường tràn vào khu dân cư ven rạch ở phường Bình Đông khiến người dân tìm cách ngăn nước tràn vào nhà

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Khu nam TP.HCM ngập như sông khi triều cường đạt đỉnh vào chiều 10.10 - Ảnh 14.

    Người dân sống ở phường Bình Đông cho biết chiều nay rất bất ngờ khi triều cường dâng lên cao. Dù khu vực này sống thường chịu ảnh hưởng của triều cường, đã "sống chung với ngập" suốt nhiều năm nhưng mỗi lần nước dâng cao đều ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống, sinh hoạt thường nhật

    ẢNH: CAO AN BIÊN

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    Khu Nam TP.HCM Triều cường ngập nước mưa lớn kẹt xe Đường Nguyễn Lương Bằng Đường Trần Xuân Soạn Cầu Tân Thuận

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