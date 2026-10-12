Triều cường dâng cao ở TP.HCM: Đi tiếp sợ chết máy, quay đầu lại gặp ùn tắc

Nếu đi tiếp, xe có thể chết máy giữa đoạn ngập sâu, còn quay đầu, người đi đường lại đối mặt với cảnh ùn ứ trên đường Nguyễn Văn Linh (thuộc quận 7 cũ, TP.HCM).

Giữa hai lựa chọn đều không dễ dàng, anh Hồ Sĩ Hà vẫn quyết định quay đầu. Bởi trước đó, anh từng bị té xe khi đi qua con hẻm này lúc triều cường dâng cao. Trải nghiệm ấy khiến anh không khỏi lo ngại mỗi khi phải đối mặt với đoạn đường ngập nước.

Khoảng 17 giờ ngày 12.10.2026, nước dâng cao, có đoạn ngập hơn nửa bánh xe ẢNH: SẦM ÁNH

Nỗi ám ảnh vì triều cường: Người dân đi tiếp lo chết máy, quay đầu lại gặp ùn tắc

Kẹt xe trên đường Nguyễn Văn Linh vào giờ tan tầm ẢNH: SẦM ÁNH

Không riêng anh Hà, nhiều người đi đường cũng chọn quay đầu khi nhận thấy nước ngập sâu phía trước. Trong khi đó, một số phương tiện bị chết máy, người điều khiển phải dắt bộ qua đoạn ngập. Tại hẻm 14 giao với đường Lê Văn Lương, phường Tân Mỹ, TP.HCM, triều cường dâng cao khiến việc lưu thông càng thêm khó khăn, nhất là vào giờ tan tầm.

Khoảng 17 giờ ngày 12.10.2026, nước dâng cao, có đoạn ngập hơn nửa bánh xe. Nhiều người lo ngại nếu mưa lớn xuất hiện trở lại, tình trạng ngập sẽ càng nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Thiện Tâm cũng chọn cách quay đầu xe thay vì đi qua đoạn nước sâu. Theo ông, mực nước dâng cao khiến nguy cơ xe chết máy luôn hiện hữu, đặc biệt với những phương tiện đã sử dụng lâu năm.

Ông Nguyễn Thiện Tâm cũng chọn cách quay đầu xe thay vì đi qua đoạn nước sâu ẢNH: SẦM ÁNH

Anh Hồ Sĩ Hà cho biết, anh từng bị té xe khi đi qua con hẻm này lúc triều cường dâng cao ẢNH: CÔNG KHỞI

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, dù đỉnh triều cường đã qua, mực nước trên các sông, kênh rạch tại TP.HCM vẫn được dự báo duy trì ở mức cao đến ngày 15.10.2026, phổ biến từ báo động 2 đến báo động 3. Đáng lo ngại, mưa giông có xu hướng gia tăng trở lại trong những ngày tới, làm tăng nguy cơ ngập khi mưa lớn kết hợp triều cường, đặc biệt vào giờ tan tầm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, chiều và tối 12.10.2026, Nam bộ có mưa rào, giông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10–30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khi triều cường dâng cao kết hợp mưa lớn có thể khiến việc đi lại thêm khó khăn, phương tiện dễ chết máy và giao thông ùn ứ kéo dài. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để hạn chế rủi ro khi lưu thông qua các điểm ngập.