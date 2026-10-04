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    Không mưa vẫn ngập, người dân Hóc Môn chật vật qua nút giao đang thi công
    VideoĐời sống

    Không mưa vẫn ngập, người dân Hóc Môn chật vật qua nút giao đang thi công

    Sầm Ánh
    Sầm Ánh

    Không mưa lớn, khu vực nút giao giữa đường song hành quốc lộ 22 và đường Bà Triệu, xã Hóc Môn, TP.HCM vẫn có lúc ngập. Người dân kỳ vọng công trình tại nút giao này sớm hoàn thành để việc đi lại, thoát nước được cải thiện.

    Những ngày mưa, xe chết máy, người dân phải dắt bộ giữa dòng nước. Có thời điểm, cả đoạn đường chìm trong biển nước, việc đi lại trở nên khó khăn.

    Đáng nói, ngay cả những ngày không có mưa lớn tại khu vực này, nước vẫn có lúc dâng lên gây ngập. Theo người dân, nước từ các tuyến đường lân cận dồn về, trong khi khu vực đang thi công khiến việc thoát nước gặp khó khăn, người dân qua lại vì thế càng thêm chật vật.

    Không mưa vẫn ngập, người dân Hóc Môn chật vật qua nút giao đang thi công - Ảnh 1.

    Đáng nói, ngay cả những ngày không có mưa lớn tại khu vực này, nước vẫn có lúc dâng lên gây ngập

    ẢNH: SẦM ÁNH

    Không mưa vẫn ngập, người dân Hóc Môn chật vật qua nút giao đang thi công

    Không mưa vẫn ngập, người dân Hóc Môn chật vật qua nút giao đang thi công - Ảnh 2.

    Những ngày mưa, xe chết máy, người dân phải dắt bộ giữa dòng nước

    ẢNH: NVCC

    Đây là khu vực nút giao giữa đường song hành quốc lộ 22 và đường Bà Triệu, xã Hóc Môn, TP.HCM. Tình trạng ngập nước đã trở thành nỗi lo của những người dân sinh sống, buôn bán quanh khu vực này, nhất là mỗi khi mưa xuống.

    Khu vực này hiện nằm trong phạm vi thi công dự án mở rộng, nâng cấp đường Trần Văn Mười, đoạn từ Quốc lộ 22 đến đường Xuân Thới Sơn 2 và đường Bà Triệu, thuộc gói thầu XL1.

    Theo thông tin dự án, thời gian thi công được xác định từ ngày 1.4.2026 - 29.5.2026. Hiện quanh nút giao, các tấm rào chắn được dựng bao quanh khu vực công trình, khiến dòng xe máy qua đây phải lần lượt di chuyển theo một lối hẹp. Tầm nhìn của người đi đường cũng bị hạn chế.

    Không mưa vẫn ngập, người dân Hóc Môn chật vật qua nút giao đang thi công - Ảnh 3.

    Hiện quanh nút giao, các tấm rào chắn được dựng bao quanh khu vực công trình, khiến dòng xe máy qua đây phải lần lượt di chuyển theo một lối hẹp

    ẢNH: SẦM ÁNH

    Vào những ngày bình thường, việc di chuyển qua khu vực này vốn đã không dễ dàng. Khi nước ngập, người dân càng chật vật hơn, nhất là vào lúc lượng phương tiện qua lại đông.

    Người dân mong công trình sớm hoàn thành để việc đi lại qua khu vực này thuận lợi hơn, nhất là vào những ngày mưa. Theo đó, khi các hạng mục của dự án hoàn thành, việc tổ chức giao thông và hệ thống thoát nước tại khu vực cũng được kỳ vọng sẽ từng bước được cải thiện, góp phần hạn chế tình trạng nước dồn ứ, ngập cục bộ và giảm những bất tiện cho người dân sinh sống, buôn bán quanh khu vực.

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