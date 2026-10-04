Sau hơn 5 ngày ngập nước, nhiều hộ dân tại hẻm 39 và hẻm 41 đường Công Nghệ Mới (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) vẫn chưa thể trở lại sinh hoạt bình thường. Dù mưa đã tạnh, nước tại một số khu vực vẫn còn gần nửa mét và rút rất chậm.

Hẻm ở TP.HCM ngập 5 ngày chưa rút, người dân phải thuê khách sạn ở tạm

Tình trạng ngập kéo dài khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Nước tràn vào nhà, nhiều gia đình phải kê cao tủ, bàn ghế, tivi, tủ lạnh và các vật dụng sinh hoạt để hạn chế hư hỏng. Xe máy được đưa đến nơi cao ráo, trong khi người dân phải lội nước hoặc dắt xe qua những đoạn hẻm ngập sâu.

Việc đi lại, đi làm, đi chợ và đưa đón con em đi học cũng gặp nhiều khó khăn. Một số xe máy chết máy khi cố di chuyển qua vùng nước ngập, người dân phải mang xe đi sửa chữa. Có gia đình phải đưa người và đồ đạc lên khu vực cao hơn để tránh nước. Thậm chí, một số người dân thuê khách sạn ở tạm trong thời gian chờ nước rút.

Tình trạng ngập kéo dài cũng khiến môi trường trong khu dân cư bị ảnh hưởng. Nước bẩn, bùn đất và rác thải theo dòng nước tràn vào các con hẻm. Người dân phải thường xuyên dọn dẹp, đồng thời lo ngại việc tiếp xúc với nước ngập trong nhiều ngày có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

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Để nước rút nhanh hơn, người dân tại hẻm 39 và hẻm 41 chủ động mở nắp cống, dọn rác và khơi thông các điểm thoát nước. Theo phản ánh của người dân, khu vực này từng xảy ra ngập cục bộ nhưng năm nay thời gian ngập kéo dài hơn.

Người dân cho rằng mưa lớn kết hợp triều cường và khả năng thoát nước chậm có thể là những yếu tố khiến nước rút lâu. Đây là nhận định của người dân, nguyên nhân cụ thể cần được cơ quan chức năng xác định.

Sau hơn 5 ngày, nước tại khu vực hẻm 39 và hẻm 41 đường Công Nghệ Mới đã có dấu hiệu giảm nhưng vẫn rút rất chậm. Người dân mong nước sớm rút hoàn toàn để có thể trở lại cuộc sống bình thường và hệ thống thoát nước được cải thiện, hạn chế tình trạng ngập kéo dài khi có mưa lớn.