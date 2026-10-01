Đến sáng nay 1.10, tại đường số 11, phường Thủ Đức (TP.HCM), người dân vẫn đang vất vả lội nước, dọn dẹp nhà cửa và sửa chữa lại đồ đạc sau cơn mưa lớn làm ngập sâu tại đây. Đường này và một số hẻm nhánh vẫn còn tình trạng ngập sâu kéo dài từ chiều tối qua đến sáng vẫn chưa hết.

Khổ sở vì nước ngập từ chiều tới sáng ở TP.HCM: Người ngủ trên bàn, người phải rời nhà

Cụ thể, nhiều nhà mặt tiền đường số 11 vẫn trong tình trạng ngập nước nặng. Một số nhà có nước ngập lên gần đầu gối và chưa có dấu hiệu rút. Trong sáng nay, người dân phải tát nước, dùng máy bơm nước để "cứu" căn nhà.

Tại hẻm 114 đường số 11, nước ngập hầu hết hẻm, kéo dài nhiều tiếng kể từ tối qua. Điều này khiến việc sinh hoạt, di chuyển của người dân tại đây rất khó khăn.

Còn ở hẻm 84, đường số 11 được xem là nơi ngập nặng nhất. Mực nước tại đây lên đến hơn nửa mét và đến sáng nay vẫn chưa có dấu hiệu rút. Hầu hết chiều dài con hẻm này đều ngập nước nên nhiều nhà dân cũng bị nước tràn vào từ chiều tới sáng.

Người dân tại đây cho biết, ngay trong đêm nhiều người không thể ngủ lại trong nhà đành phải lánh nạn, tìm nơi khác trú ngụ. Trong khi đó, nhiều vật dụng như tủ lạnh, máy giặt và ngay cả ô tô đều hư hỏng chờ sửa chữa.