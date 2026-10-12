Mới đến TP.HCM sinh sống và làm việc chưa lâu, bà Nikita, đến từ Vương quốc Anh, bất ngờ gặp một đoạn đường ngập nước khi đang di chuyển bằng xe máy. Để tiếp tục hành trình, bà phải dừng xe, thay đôi giày đang mang bằng dép xăng-đan.

Theo ghi nhận lúc 16 giờ ngày 12.10, tại đoạn đường số 14, nước ngập sâu ở một số vị trí, có nơi gần ngập bánh xe máy ẢNH: SẦM ÁNH

Du khách Anh lần đầu thấy cảnh đường hóa thành sông, phải thay dép lội nước: 'Tại sao lại thế này?'

Mới đến TP.HCM sinh sống và làm việc chưa lâu, bà Nikita, đến từ Vương quốc Anh, bất ngờ gặp một đoạn đường ngập nước khi đang di chuyển bằng xe máy ẢNH: CÔNG KHỞI

Đây là những hình ảnh được ghi nhận vào chiều 12.10.2026, trên đường số 14, đoạn giao với đường Lê Văn Lương, phường Tân Mỹ, TP.HCM, trong thời điểm triều cường lên cao.

Không quen đường sá tại TP.HCM, bà Nikita cho biết việc lựa chọn tuyến đường khác để tránh ngập cũng không dễ dàng, nhất là trong những ngày gần đây thường xuất hiện mưa.

Không riêng bà Nikita, nhiều người đi qua đường số 14 cũng gặp khó khăn. Theo ghi nhận lúc 16 giờ ngày 12.10, tại đoạn đường số 14, nước ngập sâu ở một số vị trí, có nơi gần ngập bánh xe máy. Các phương tiện phải di chuyển chậm. Một số xe máy bị chết máy, người điều khiển phải xuống xe, dắt bộ qua đoạn ngập. Tình trạng ngập xảy ra trước giờ cao điểm chiều, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân qua khu vực. Tình trạng ngập tại đây được ghi nhận trong đợt triều cường đang ảnh hưởng đến TP.HCM và khu vực Nam bộ.

Một số xe máy bị chết máy, người điều khiển phải xuống xe, dắt bộ qua đoạn ngập ẢNH: SẦM ÁNH

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, dù đỉnh triều cường đã qua, mực nước trên các sông, kênh rạch tại TP.HCM vẫn được dự báo duy trì ở mức cao đến ngày 15.10.2026, phổ biến từ báo động 2 đến báo động 3. Đáng lo ngại, mưa giông có xu hướng gia tăng trở lại trong những ngày tới, làm tăng nguy cơ ngập khi mưa lớn kết hợp triều cường, đặc biệt vào giờ tan tầm. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, chiều và tối 12.10.2026, Nam bộ có mưa rào, giông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10–30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong những ngày tới, khi triều cường vẫn ở mức cao và mưa giông có khả năng xuất hiện, nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp ở TP.HCM vẫn còn. Người dân cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết, lựa chọn thời gian và lộ trình di chuyển phù hợp để hạn chế những bất tiện khi tham gia giao thông.