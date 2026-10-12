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    Triều cường gây ngập gần nửa mét ở TP.HCM, phụ huynh lội nước cõng con đến trường

    Triều cường gây ngập gần nửa mét ở TP.HCM, phụ huynh lội nước cõng con đến trường

    Vũ Đoan - Minh Luân
    Triều cường dâng cao sáng 12.10 khiến đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, TP.HCM ngập gần nửa mét. Nhiều học sinh phải xắn quần lội nước đến trường, phụ huynh cõng con, dắt xe chết máy hoặc đứng chờ nước rút, khiến buổi đi học đầu tuần thêm vất vả.

    Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 12.10.2026, triều cường khiến nước dâng cao trên đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, TP.HCM. Dòng xe di chuyển chậm chạp qua đoạn ngập sâu. Nhiều phụ huynh phải xuống xe dắt bộ, có người cõng con vượt nước. Một số gia đình đành đưa xe lên vỉa hè, chờ nước rút mới có thể tiếp tục đi.

    Triều cường gây ngập gần nửa mét ở TP.HCM, phụ huynh lội nước cõng con đến trường

    Với học sinh, việc đến trường trong những ngày triều cường không chỉ khó khăn vì đường ngập mà còn vì quần áo dễ bị ướt, ảnh hưởng đến giờ học và sinh hoạt.

    Bà Nguyễn Thị Trúc Lan, 65 tuổi, chạy xe chở cháu ngoại đến trường. Dù đã thấy nước ngập trên đường, bà vẫn cố di chuyển vì nghĩ xe có thể đi qua. Nhưng khi đến đoạn ngập sâu, xe bất ngờ chết máy. Hai bà cháu phải nhờ người dân đẩy xe lên vỉa hè, chờ người nhà đến hỗ trợ.

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    Không chỉ cõng con lội nước hay dắt xe qua điểm ngập, một số học sinh còn được chở đến trường bằng xe ba gác để tránh phải lội bộ giữa dòng nước sâu.

    Trong khi đó, bà Lâm Thị Mãi, 70 tuổi, phải xắn quần, dắt cháu nội lội bộ đến trường sau khi nhiều xe buýt không thể chạy qua đoạn ngập.

    Đến khoảng 7 giờ 30 sáng, nước bắt đầu rút, việc đi lại mới dần thuận lợi hơn.

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