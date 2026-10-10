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    Triều cường đạt đỉnh, nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM ngập mênh mông

    Triều cường đạt đỉnh, nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM ngập mênh mông

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Triều cường dâng cao chiều 10.10 khiến nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM ngập sâu, có nơi nước vượt bánh xe máy. Người dân chật vật di chuyển, nhiều xe chết máy, giao thông qua các điểm ngập gặp khó khăn.

    Khoảng 15 giờ 30 giờ hôm nay 10.10, các con đường ở khu nam TP.HCM như: Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Hữu Lầu, 15B… bắt đầu ngập nước do triều cường dâng cao.

    Triều cường đạt đỉnh, nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM ngập mênh mông

    Trên đường Phạm Hữu Lầu nước ngập lênh láng như sông. Mực nước hôm nay tại đường này có nơi cao hơn bánh xe máy, kéo dài gần như hết tuyến đường. Người dân khi qua khu vực này hết sức khó khăn. Một số nơi, hàng loạt xe máy chết máy, người dân phải đây bộ khiến tình hình giao thông chậm chạp. Có người kẹt lại trên lề vì không dám di chuyển qua điểm ngập.

    Khu vực ngập nặng nhất nằm tại giao lộ đường Phạm Hữu Lầu -15B. Chị Tôn Nữ Thị Ngọc Hà (nhà ở đường Hoàng Quốc Việt) cho biết chị phải đẩy xe chết máy suốt tuyến đường Phạm Hữu Lầu. Chị nói rằng đây là lần đầu tiên rơi vào cảnh như vậy khi đi qua đường này. "Nay tôi đi đón con gái học về mà phải như vầy, đẩy xe 20 phút rồi nhưng vẫn chưa hết. Thật cực khổ", chị Hà bày tỏ.

    Trong khi đó, tại đường Trần Xuân Soạn (đoạn cầu Tân Thuận, phường Tân Thuận), nước từ phía sông Sài Gòn đã tràn lên khắp mặt đường. Như mọi lần triều cường, đoạn ngập này sâu, kéo dài cả tuyến đường.

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