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    Hầm xe khu dân cư cao cấp ở TP.HCM ngập hơn 1 mét, nhiều xe máy chìm trong nước
    VideoĐời sống

    Hầm xe khu dân cư cao cấp ở TP.HCM ngập hơn 1 mét, nhiều xe máy chìm trong nước

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Sau trận mưa lớn chiều tối 7.10, nhiều hầm để xe tại khu dân cư Cityland Park Hills, phường Gò Vấp, TP.HCM ngập sâu. Sáng 8.10, người dân và nhân viên các cơ sở kinh doanh tất bật bơm nước, dọn dẹp, tìm cách cứu hàng chục xe máy cùng nhiều tài sản bị ngâm trong nước.

    Khoảng hơn 6 căn nhà ở khu dân cư Cityland Park Hills (đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp) đều bị nước tràn vào, gây ngập nước trong trận mưa lớn vào tối qua 7.10. Sáng nay, nhiều người tất bật dọn dẹp lại đồ đạc và nhanh chóng bơm nước từ hầm ra ngoài, cứu hàng chục xe máy mắc kẹt do ngập nước.

    Hầm xe khu dân cư cao cấp ở TP.HCM ngập hơn 1 mét, nhiều xe máy chìm trong nước

    Tại một chi nhánh ngân hàng, hầm để xe vẫn còn ngổn ngang nước. Mực nước trong hầm sáng nay vẫn ngập hơn 1 m, hàng chục xe máy vẫn còn ngập sâu.

    Gần đó, hộ anh Trần Thế Minh (nhà số 5 đường số 7) cho biết sự cố ngập nước diễn ra vào chiều tối qua. Khi nước ngập trên đường, dòng nước đổ vào hầm nhà chảy xiết không khác gì một dòng suối, mạnh đến mức anh chưa từng chứng kiến trước đây.

    Hầm xe khu dân cư cao cấp ở TP.HCM ngập hơn 1 mét, nhiều xe máy chìm trong nước - Ảnh 1.

    Sáng nay, nhiều hầm xe ở khu dân cư cao cấp Cityland Park Hills vẫn bị nước nhấn chìm

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Chỉ trong khoảng 3 phút, nước đã dâng ngập một nửa không gian hầm. Tại thời điểm đỉnh điểm, mực nước tràn vào hầm dâng cao trên gần 1 m. 

    "Tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực khi đứng nhìn nước tràn vào mà không thể làm gì khác. Dù đã sinh sống tại khu vực này từ năm 2000 nhưng chưa bao giờ gặp phải trận ngập nghiêm trọng như lần này.

    Suốt đêm xảy ra sự cố anh phải dùng máy bơm và bơm đến tận 4 giờ sáng mới rút hết nước ra khỏi hầm. Đến sáng hôm sau, mọi người mới bắt đầu tiến hành công tác quét dọn, vệ sinh khu vực hầm để khắc phục hậu quả.

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