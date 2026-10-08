Sáng 8.10.2026, TP.HCM không mưa nhưng đường Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội vẫn mênh mông nước. Sau một đêm, đoạn đường ngập sâu từ chiều tối qua vẫn chưa thể trở lại bình thường. Người đi làm, học sinh đi học phải tìm cách vượt qua dòng nước ngay từ sáng sớm.

Đường Nguyễn Văn Khối ngập từ tối đến sáng, người dân chật vật dắt xe qua 'biển nước'

Đây cũng là khu vực đã ngập nặng trong chiều tối 7.10, sau hơn 1 giờ mưa lớn. Chỉ một đoạn đường khoảng 300 mét bị ngập nhưng nước có lúc dâng sát yên xe máy. Nhiều phương tiện chết máy, người dân phải xuống xe, bì bõm dắt xe qua nước.

Mỗi khi có phương tiện chạy qua, sóng nước lại dồn lên, khiến người đi đường loạng choạng, thậm chí có người ngã xe.

Đến hơn 19 giờ 30 tối 7.10, nước vẫn phủ kín mặt đường. Những người không thể tiếp tục di chuyển phải tấp vào hàng quán, chờ nước rút. Sáng hôm sau, cảnh ngập vẫn tiếp diễn.

Đường Nguyễn Văn Khối thành sông sau mưa lớn, sóng xô ngã người đi đường

Theo dự báo, từ ngày 8.10, thời tiết TP.HCM và Nam bộ mưa lớn có xu hướng gia tăng, bên cạnh là đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch đang lên nhanh, khiến nhiều khu vực trũng thấp ở phía nam có khả năng tiếp tục ngập nặng.

Trên đất liền, thời tiết TP.HCM và Nam bộ sáng nay có nắng nhẹ, từ trưa mây giông bắt đầu phát triển. Đến khoảng 14 giờ, mây giông nhiều và mở rộng hơn; nhiều nơi mưa lớn đến rất lớn với lượng từ 50 - 100 mm. Trọng tâm mưa lớn ở khu vực các tỉnh thành Lâm Đồng (phía đông), Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM. Mưa có thể kéo dài sau 20 giờ.

Tại TP.HCM, cần đề phòng khả năng mưa lớn giờ tan tầm. Bên cạnh đó, hiện vào đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch, đỉnh triều xấp xỉ và vượt báo động 2 từ ngày 9.10. Mực nước triều đang lên nhanh trong hôm nay và những ngày tới. Các khu vực trũng thấp ở phía nam có khả năng bị ngập nặng vì "combo" mưa lớn kết hợp triều cường cao gây ngập nặng nhiều nơi.