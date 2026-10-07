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    Đường D5 ngập gần 4 tiếng, sinh viên lội nước về nhà: 'Tưởng đang đi biển'
    VideoĐời sống

    Đường D5 ngập gần 4 tiếng, sinh viên lội nước về nhà: 'Tưởng đang đi biển'

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Cơn mưa lớn chiều 7.10 khiến đường D5, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM ngập sâu gần 4 tiếng. Nước có lúc dâng hơn bánh xe máy, nhiều phương tiện chết máy, sinh viên tan học phải lội nước hoặc đứng chờ hàng giờ mới có thể về nhà.

    Gần 4 tiếng sau khi cơn mưa lớn trút xuống, đường D5, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM vẫn chìm trong nước.

    Đường D5 ngập gần 4 tiếng, sinh viên lội nước về nhà: ‘Tưởng đang đi biển’

    Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 7.10, mưa bắt đầu trút xuống. Chỉ khoảng 15 phút sau, nhiều tuyến đường trong khu vực như D5, Nguyễn Gia Trí cùng các hẻm nhánh đã ngập sâu.

    Tại đường D5, đoạn ngập nặng nhất nằm trước khu vực Trường đại học Ngoại thương TP.HCM. Nước có lúc dâng hơn bánh xe máy, khiến nhiều phương tiện chết máy. Người đi đường phải xuống xe, dắt bộ qua dòng nước.

    Đúng lúc tan học, nhiều sinh viên cũng phải tìm cách vượt qua đoạn ngập để về nhà.

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    Đến hơn 20 giờ, đường D5 vẫn còn ngập. Trong khi đó, đường Nguyễn Gia Trí chỉ ngập nhẹ ở hai bên và giao thông vẫn có thể di chuyển.

    Tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, các phương tiện đi chậm, chỉ ùn ứ nhẹ ở đoạn Xô Viết Nghệ Tĩnh.

    Sau nhiều giờ, nước tại một số tuyến đường vẫn chưa rút hết. Với những khu vực thường xuyên ngập như D5, mỗi trận mưa lớn vào chiều tối lại khiến việc đi học, đi làm và trở về nhà của người dân thêm khó khăn.

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