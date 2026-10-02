Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt mưa lớn diện rộng kéo dài từ chiều đến tối ngày 1.10.2026 đã khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM tê liệt. Ghi nhận lúc 20 giờ tại đường Điện Biên Phủ, đoạn từ Khu du lịch Văn Thánh đến ngã tư Hàng Xanh (Phường Thạnh Mỹ Tây, quận Bình Thạnh), hàng loạt xe cộ kẹt cứng, nước ngập lênh láng khiến nhiều xe máy phải leo lên lề đường.

Mưa như trút nước, ngã tư Hàng Xanh kẹt cứng giờ tan tầm

Rất nhiều phương tiện phải chôn chân dưới mưa lớn. Quá mệt mỏi, nhiều người chọn cách tấp xe vào lề chờ đợi.