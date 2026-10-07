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    Đường Nguyễn Văn Khối thành sông sau mưa lớn, sóng xô ngã người đi đường
    VideoĐời sống

    Đường Nguyễn Văn Khối thành sông sau mưa lớn, sóng xô ngã người đi đường

    Nhật Thịnh
    Nhật Thịnh
    Mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đúng giờ tan tầm chiều 7.10 khiến đường Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội, TP.HCM ngập sâu. Nhiều xe máy chết máy, người dân phải bì bõm dắt xe qua dòng nước để về nhà.

    Đường Nguyễn Văn Khối, tại phường Thông Tây Hội, TP.HCM lại ngập sâu sau cơn mưa lớn chiều 7.10.2026.

    Đường Nguyễn Văn Khối thành sông sau mưa lớn, sóng xô ngã người đi đường

    Chỉ khoảng 16 giờ 15 phút, trời bắt đầu chuyển mây đen rồi mưa trắng trời. Cơn mưa kéo dài hơn 1 giờ, đúng lúc người dân bắt đầu tan tầm.

    Đến tối, nước phủ kín mặt đường Nguyễn Văn Khối. Đoạn ngập chỉ dài khoảng 300 mét nhưng nước có lúc dâng sát yên xe máy, khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn.

    Nhiều xe máy chết máy giữa dòng nước. Người dân phải xuống xe, bì bõm dắt phương tiện qua đoạn ngập. Có người loạng choạng, ngã xe khi cố vượt qua những đợt sóng nước do phương tiện khác tạo ra.

    Đến hơn 19 giờ 30 phút, tuyến đường vẫn mênh mông nước. Những người không thể tiếp tục di chuyển phải tấp vào hàng quán, chờ nước rút bớt.

    Người dân sống tại khu vực cho biết đường Nguyễn Văn Khối thường xuyên ngập sâu và kéo dài nhiều giờ mỗi khi có mưa lớn.

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường Nguyễn Văn Khối ngập hơn nửa mét suốt 2 tiếng chưa rút

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