Đường Nguyễn Văn Khối, tại phường Thông Tây Hội, TP.HCM lại ngập sâu sau cơn mưa lớn chiều 7.10.2026.

Đường Nguyễn Văn Khối thành sông sau mưa lớn, sóng xô ngã người đi đường

Chỉ khoảng 16 giờ 15 phút, trời bắt đầu chuyển mây đen rồi mưa trắng trời. Cơn mưa kéo dài hơn 1 giờ, đúng lúc người dân bắt đầu tan tầm.

Đến tối, nước phủ kín mặt đường Nguyễn Văn Khối. Đoạn ngập chỉ dài khoảng 300 mét nhưng nước có lúc dâng sát yên xe máy, khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn.

Nhiều xe máy chết máy giữa dòng nước. Người dân phải xuống xe, bì bõm dắt phương tiện qua đoạn ngập. Có người loạng choạng, ngã xe khi cố vượt qua những đợt sóng nước do phương tiện khác tạo ra.

Đến hơn 19 giờ 30 phút, tuyến đường vẫn mênh mông nước. Những người không thể tiếp tục di chuyển phải tấp vào hàng quán, chờ nước rút bớt.

Người dân sống tại khu vực cho biết đường Nguyễn Văn Khối thường xuyên ngập sâu và kéo dài nhiều giờ mỗi khi có mưa lớn.