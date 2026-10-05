Ghi nhận tại hẻm 39 sáng 5.10 cho thấy nước vẫn phủ trên mặt đường. Chiều 4.10, khu vực tiếp tục có mưa. Đến sáng hôm sau, mực nước tại con hẻm vẫn gần như ngang với hôm trước.

Cảnh khổ ở hẻm TP.HCM: Gần 1 tuần ngập nước, học sinh lội nước đi học

Đáng chú ý, học sinh sống trong khu vực phải lội nước đến trường. Nhiều em xắn quần lên cao để vượt qua đoạn đường ngập. Có gia đình phải đưa con ra khỏi khu vực ngập rồi mới tiếp tục đến trường. Trẻ nhỏ được người thân bế hoặc cõng qua nước, trong khi những học sinh lớn hơn tự tìm cách di chuyển.

Một học sinh cho biết em đã phải lội nước đi học trong nhiều ngày. Việc đi lại khó khăn khiến thời gian đến trường kéo dài, thậm chí có hôm em bị trễ giờ học. Quần áo cũng có thể bị ướt và bám bẩn sau khi đi qua đoạn đường ngập.

Không chỉ học sinh, người lớn cũng phải tìm nhiều cách để di chuyển. Có người gửi xe ở khu vực khô ráo rồi đi bộ hoặc lội nước ra ngoài để bắt xe buýt. Với xe máy, người dân buộc bao ni lông vào phần pô, tắt máy và dắt xe qua đoạn ngập nhằm hạn chế nước vào động cơ.

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Nước đục cũng khiến việc quan sát mặt đường trở nên khó khăn. Người dân lo ngại các hố ga, ổ gà và những vị trí hư hỏng bị che khuất dưới mặt nước có thể gây nguy hiểm khi di chuyển.

Nước còn tràn vào nhiều nhà dân, khiến người dân phải kê cao đồ đạc, dùng bao nước chắn trước cửa. Có gia đình bị hư hỏng tủ, nệm và phải đứng dưới nước để nấu ăn. Việc ngập kéo dài cũng ảnh hưởng đến công việc của một số người dân trong khu vực.

Sau gần một tuần, người dân tại hẻm 39, đường Công Nghệ Mới mong nước sớm rút để việc đi học, đi làm và sinh hoạt trở lại bình thường.