Cơn mưa lớn chiều 7.10.2026 khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu. Riêng khu vực giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng, nước ngập kéo dài gần 5 tiếng, tràn lên vỉa hè và sát cửa nhà dân.

TP.HCM mưa lớn, 2 xe bồn 'giải cứu' đường Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng ngập gần 5 tiếng

Khoảng 17 giờ, mưa bắt đầu trút xuống. Chỉ khoảng 15 phút sau, hai tuyến đường đã ngập. Trên đường Bạch Đằng, đoạn ngập kéo dài khoảng 400 mét, từ hẻm 377 đến giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt, hàng loạt hàng quán trên đoạn đường ngập phải đóng cửa vì vắng khách. Các phương tiện di chuyển qua khu vực cũng gặp nhiều khó khăn, phải đi chậm qua dòng nước.

Người dân cho biết chỉ sau khoảng 15 phút mưa, nước đã bắt đầu dâng nhanh.

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Đến khoảng 21 giờ, khi nước vẫn chưa rút, hai xe bồn hút nước của Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM được đưa đến khu vực để hỗ trợ.

Các nhân viên tháo miệng cống, đưa ống hút xuống và khởi động máy. Nước được hút vào bồn rồi chở đến nơi khác để xả. Hai xe lần lượt thay phiên nhau xử lý tại đường Bạch Đằng và Đinh Bộ Lĩnh.