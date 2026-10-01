Viện kiểm sát vào cuộc, thu hồi mặt bằng công 93 Xô Viết Nghệ Tĩnh bị chiếm dụng 8 năm

Ngày 1.10, Viện KSND khu vực 5 TP.HCM cho biết đơn vị đã chủ động rà soát và vận động người dân trả lại mặt bằng tầng trệt nhà số 93 Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh cũ). Đồng thời, qua thuyết phục, người dân đã nộp 300 triệu đồng tiền nợ thuê mặt bằng.

Viện KSND khu vực 5 TP.HCM làm việc với các bên, thuyết phục người dân trả lại mặt bằng và thu hồi tiền nợ thuê ẢNH: T.X

Theo Viện KSND khu vực 5, hiện mặt bằng đã chính thức được bàn giao lại cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.Bình Thạnh quản lý. Trong thời gian tới, Viện KSND khu vực 5 sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ việc thực hiện cam kết thanh toán số tiền nợ còn lại (hơn 423 triệu đồng) của cá nhân liên quan.

Động thái này khép lại vụ việc chiếm dụng tài sản công kéo dài gần 8 năm qua.

Theo hồ sơ vụ việc, nhà và đất tại tầng trệt số 93 Xô Viết Nghệ Tĩnh là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước. Trước đây, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.Bình Thạnh ký hợp đồng cho Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Định thuê. Tuy nhiên, hợp đồng thuê này đã hết hạn từ ngày 31.12.2018.

Dù các cơ quan có thẩm quyền đã liên tục ban hành nhiều văn bản yêu cầu chấm dứt cho thuê, thu hồi và bàn giao lại tài sản để quản lý theo quy định, việc thu hồi thực tế lại rơi vào bế tắc. Trên thực tế, ông Trần Văn Sở và bà Trần Thị Thu Thủy vẫn trực tiếp quản lý, sử dụng mặt bằng này trong nhiều năm.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.Bình Thạnh đã nhiều lần làm việc, yêu cầu bàn giao lại mặt bằng nhưng không đạt kết quả. Việc kéo dài này khiến số tiền thuê nhà tồn đọng tính đến ngày 31.8.2026 đã lên tới hơn 723,4 triệu đồng.

Thu hồi mặt mặt, khắc phục hậu quả không qua tố tụng

Trước dấu hiệu tài sản Nhà nước bị xâm phạm và gây thất thoát ngân sách, Viện KSND khu vực 5 đã chủ động tiếp nhận, thụ lý thông tin vụ việc. Kiểm sát viên được phân công đã tiến hành nghiên cứu kỹ hồ sơ, rà soát toàn bộ quá trình quản lý, sử dụng nhà đất để làm rõ các mâu thuẫn pháp lý.

Ngày 18.9, Viện KSND khu vực 5 đã mời ông Trần Văn Sở cùng đại diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.Bình Thạnh đến trụ sở làm việc. Tại buổi làm việc do đại diện lãnh đạo và kiểm sát viên Viện kiểm sát trực tiếp chủ trì, các căn cứ pháp lý đã được đưa ra phân tích minh bạch.

Dưới sự phân tích thấu đáo về quyền và nghĩa vụ pháp lý, ông Trần Văn Sở thừa nhận bản thân không ký hợp đồng thuê nhà trực tiếp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.Bình Thạnh; đồng thời xác nhận biết rõ mặt bằng tầng trệt này là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước. Ông Sở cũng hoàn toàn thống nhất với con số nợ tiền thuê nhà là hơn 723,4 triệu đồng.

Trên cơ sở phân tích rõ trách nhiệm pháp lý và vận động thực hiện nghĩa vụ khắc phục hậu quả, ngày 29.9, ông Trần Văn Sở đã tự nguyện thanh toán trước 300 triệu đồng, và chính thức bàn giao lại toàn bộ mặt bằng cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.Bình Thạnh. Số tiền còn lại, ông Sở cam kết sẽ thanh toán trong thời gian tới.

Đây được xem là kết quả tích cực, thể hiện tinh thần chủ động, linh hoạt của lực lượng kiểm sát trong việc bảo vệ lợi ích Nhà nước và lợi ích công cộng, theo Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội.

Thông qua phương pháp làm việc trực tiếp, thuyết phục và vận động, Viện KSND khu vực 5 đã tạo điều kiện để các bên tự nguyện thống nhất phương án xử lý, hạn chế tối đa việc phát sinh tranh chấp kéo dài và giảm tải các thủ tục tố tụng tòa án không cần thiết.