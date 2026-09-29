Viện KSND khu vực 5 khởi kiện thành công, thu hồi tài sản công bị chiếm dụng

Ngày 29.9, TAND khu vực 5 TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án dân sự công ích do Viện KSND khu vực 5 khởi kiện, tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Viện kiểm sát, buộc cá nhân vi phạm thanh toán công nợ và trả lại mặt bằng nhà xe công cho Nhà nước.

Đại diện Viện KSND khu vực 5 TP.HCM tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: T.X

Theo hồ sơ vụ án, mặt bằng nhà xe lô L (vị trí 3), Cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM) là tài sản công, thuộc sở hữu Nhà nước từ năm 1994 và được giao cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận B.T quản lý, khai thác. Từ tháng 1.2018, công ty cho ông N.T.Q thuê vị trí này để kinh doanh dịch vụ giữ xe.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông Q. liên tục chây ỳ, không thanh toán đầy đủ tiền thuê. Đến ngày 31.12.2023, hợp đồng hết hạn và không được gia hạn. Dù đơn vị quản lý đã nhiều lần làm việc, yêu cầu bàn giao lại tài sản, ông Q. vẫn cố tình chiếm giữ, sử dụng mặt bằng không có căn cứ pháp lý.

Trước hành vi làm phát sinh nguy cơ thất thoát, lãng phí tài sản công, Viện KSND khu vực 5 đã chủ động vào cuộc tiếp nhận nguồn tin, xác minh nguồn gốc pháp lý của tài sản và thu thập tài liệu, chứng cứ.

Thực hiện đúng trình tự Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, Viện KSND khu vực 5 đã ban hành quyết định yêu cầu ông Q. chấm dứt hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, đồng thời kiến nghị đơn vị quản lý thực hiện quyền khởi kiện. Dù tạo điều kiện cho người vi phạm tự nguyện khắc phục, song ông Q. vẫn không chấp hành, tài sản công chưa thể thu hồi.

Xác định vi phạm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền quản lý tài sản của Nhà nước, Viện KSND khu vực 5 trực tiếp đứng ra khởi kiện vụ án dân sự công ích tại tòa án.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện KSND khu vực 5 trình bày căn cứ pháp lý sắc bén, phân tích các chứng cứ cho thấy việc chiếm giữ mặt bằng của ông Q. là trái luật. Phía bị đơn, ông Q. thừa nhận vi phạm và thanh minh do khó khăn tài chính cá nhân.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND khu vực 5 tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Viện kiểm sát. Tòa buộc ông Q. phải thanh toán toàn bộ nợ đọng, trả tiền phát sinh trong thời gian chậm bàn giao, đồng thời di dời toàn bộ người, tài sản để bàn giao lại nhà xe lô L. cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận B.T.

Đây là vụ án dân sự công ích đầu tiên do Viện KSND khu vực 5 khởi kiện thành công, khẳng định hiệu quả thực chất của Nghị quyết 205 trong việc bảo vệ tài sản công và lợi ích Nhà nước.

Buộc 2 công ty trốn đóng BHXH nộp lại 28 tỉ đồng và lãi phát sinh Cũng trong sáng 29.9, TAND khu vực 4 TP.HCM xét xử sơ thẩm, buộc 2 công ty nộp trên 28 tỉ đồng số tiền bảo hiểm xã hội chưa thực hiện tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Hòa Hưng, TP.HCM. Đồng thời, tòa buộc 2 công ty này tiếp tục chịu khoản tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền BHXH, bảo hiểm thất nghiệp chậm đóng và số ngày chậm đóng vào quỹ BHXH, quỹ bảo hiểm thất nghiệp kể từ ngày 1.9.2026 cho đến khi thực hiện xong nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Theo HĐXX, hành vi chậm đóng BHXH cho người lao động của 2 công ty này được xác định là trốn đóng BHXH theo điều 39 luật BHXH, thời gian vi phạm kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến việc bảo đảm chế độ BHXH của người lao động đang làm việc tại công ty; ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.



