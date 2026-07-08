Bộ trưởng Tài chính nói về vướng mắc lớn nhất trong xử lý tài sản công dôi dư

Sáng 8.7, phát biểu tại phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, bộ đã kịp thời báo cáo, trình Chính phủ và ban hành ngay nghị quyết để thúc đẩy xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập với tinh thần là phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền địa phương quyết định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại phiên họp sáng 8.7 ẢNH: GIA HÂN

Điều vướng nhất hiện nay là xử lý giá trị còn lại của tài sản trên đất do công năng khác nhau. "Ví dụ, bây giờ có nhà đầu tư đến, họ chấp nhận mua nhưng chuyển sang thuê đất 50 năm. Nhưng họ phải đập tài sản trên đất đi thì tính giá như thế nào. Điều này cần có hướng dẫn chi tiết, cụ thể", ông Ngô Văn Tuấn nói.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, kế hoạch giám sát về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính đã được ban hành và gửi văn bản đến cơ quan ngang bộ, Chính phủ, trong đó có Bộ Tài chính. Bà Hồng đề nghị Chính phủ (Bộ Tài chính là đầu mối) có báo cáo kỹ lưỡng về nội dung này.

Trước đó, ngày 26.6, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 31 năm 2026 về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, cả nước hiện còn trên 11.000 cơ sở nhà, đất đã hoàn thành việc thu hồi, chuyển giao về địa phương nhưng cần tiếp tục xử lý ở bước tiếp theo để đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Ngày 10.6, phát biểu tại phiên họp thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hiện nay, vấn đề quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm. Thực tế, vẫn còn tình trạng trụ sở, đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước.