Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhận thêm nhiệm vụ mới

Mai Hà
Mai Hà
11/05/2026 20:06 GMT+7

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội, thay ông Nguyễn Văn Thắng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được bầu làm Phó thủ tướng. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 11.5.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhận thêm nhiệm vụ mới- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

ẢNH: QH

Theo Nghị định số 197, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội được tổ chức ở cấp quốc gia, có trách nhiệm giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội và tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Các nhiệm vụ của hội đồng gồm: chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội, kế hoạch dài hạn, 5 năm về thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, chiến lược đầu tư dài hạn trước khi cơ quan bảo hiểm xã hội trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kế hoạch hằng năm về thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Dự toán hằng năm về thu, chi các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế; mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; báo cáo quyết toán về chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội...

Quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về danh mục đầu tư, cơ cấu đầu tư và phương thức đầu tư cụ thể của các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế trên cơ sở đề nghị của cơ quan bảo hiểm xã hội...

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ngưỡng chịu thuế kinh doanh 1 tỉ đồng là hài hòa

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ngưỡng chịu thuế kinh doanh 1 tỉ đồng là hài hòa

Sáng 23.4, giải trình về các dự thảo luật thuế sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng việc nâng ngưỡng chịu thuế hàng năm cho hộ kinh doanh từ 500 triệu lên 1 tỉ đồng là hài hòa.

Khám phá thêm chủ đề

Bộ trưởng bộ tài chính Ngô Văn Tuấn Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận