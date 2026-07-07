Cấp thiết xử lý trụ sở dôi dư: Nơi dễ, nơi khó trăm bề

Khu trung tâm: tự tin giải quyết được

Xã Nông Cống (Thanh Hóa) được thành lập từ 1.7.2025 trên cơ sở sáp nhập các xã Vạn Thắng, Vạn Hòa, Minh Khôi, Minh Nghĩa, Vạn Thiện và TT.Nông Cống. Sau sáp nhập, xã này có hơn 100 cơ sở nhà đất công dôi dư phải sắp xếp, đến nay đa phần nhà đất dôi dư đang được sử dụng, chỉ còn 9 cơ sở nhà đất đang bỏ không, chưa sắp xếp sử dụng được.

Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Nông Cống nằm ngay mặt đường QL45 đang bỏ không ẢNH: MINH HẢI

Nằm ngay mặt đường QL45 và vị trí trung tâm của H.Nông Cống cũ (nay là xã Nông Cống), trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Nông Cống đang bỏ không sau khi hệ thống ngân hàng này sắp xếp lại và bàn giao về địa phương quản lý. Trụ sở công trình là tòa nhà 3 tầng còn rất mới, mặt tiền rộng (giáp QL45), là vị trí lý tưởng cho việc kinh doanh, buôn bán.

Cách trụ sở trên chừng vài trăm mét là trụ sở UBND TT.Nông Cống cũ và Trường mầm non TT.Nông Cống cũ (đã xây dựng trường mới ở vị trí khác) cũng đang trong tình trạng bỏ hoang. Vị trí các khu đất, công trình này cũng nằm cạnh QL45 nhưng nhiều năm qua bỏ hoang, xuống cấp, cỏ cây dại mọc um tùm xung quanh.

UBND TT.Nông Cống (cũ) nằm ở vị trí trung tâm xã Nông Cống, bị bỏ hoang từ khi H.Nông Cống (cũ) thực hiện sáp nhập các xã (giai đoạn 2019 - 2023), đến nay vẫn chưa được xử lý ẢNH: MINH HẢI

Ông Đỗ Văn Đức, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng xã Nông Cống, cho biết xã đã xây dựng phương án đối với trụ sở UBND các xã cũ như UBND xã Minh Khôi cũ sẽ bố trí làm nhà văn hóa cho thôn, vì cấp thôn mới sáp nhập có phạm vi rộng, số hộ nhiều nên cần nhà văn hóa to hơn. Đối với các công trình nhà đất nằm ở vị trí trung tâm, giáp mặt quốc lộ, thuận tiện cho kinh doanh, buôn bán, phương án địa phương này xây dựng và đã báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa là đấu thầu cho thuê kinh doanh.

Hiện trạng Trường THCS Quảng Phúc (xã Quảng Ngọc) dù còn rất mới nhưng bỏ hoang ẢNH: MINH HẢI

"Các nhà đất trên địa bàn xã Nông Cống chúng tôi làm phương án cho thuê để kinh doanh chắc chắn sẽ cho thuê được, vì người dân có nhu cầu, vị trí các khu đất lại thuận tiện, nên nếu tới đây phương án đó được tỉnh đồng ý thì chúng tôi sẽ triển khai và nhanh chóng giải quyết được tình trạng dôi dư thôi", ông Đức khẳng định.

Xã nông thôn khó tìm ra giải pháp

Trái ngược với các xã, phường là trung tâm các huyện trước đây, các xã ở khu vực nông thôn, vùng chiêm trũng như xã Quảng Ngọc (Thanh Hóa) lại đang gặp khó chưa biết giải quyết nhà đất dôi dư bằng cách nào.

Một dãy nhà của trụ sở UBND TT.Nông Cống cũ bị cây dại bao trùm gần hết ẢNH: MINH HẢI

Xã Quảng Ngọc được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Quảng Hợp, Quảng Văn, Quảng Phúc và Quảng Ngọc, lấy tên là xã Quảng Ngọc. Sau sáp nhập, đến nay xã này còn dôi dư, bỏ không gần 10 nhà đất công, tập trung chủ yếu trên địa bàn xã Quảng Phúc cũ, gồm: trụ sở UBND xã Quảng Phúc cũ xây dựng từ hàng chục năm trước, trên diện tích hơn 2.500 m2; trụ sở UBND xã Quảng Phúc đang xây dựng dở dang, bỏ hoang từ năm 2019 trên diện tích rộng 3.150 m2; Hội trường đa năng xã Quảng Phúc trên diện tích 2.400 m2; Trường tiểu học xã Quảng Phúc nằm trên khu đất rộng 6.527 m2; Trường THCS xã Quảng Phúc cũng có diện tích hàng ngàn mét vuông…

Ghi nhận của PV Thanh Niên, riêng khu công sở 2 tầng của xã Quảng Phúc (cũ) xây dựng với số tiền 5,6 tỉ đồng từ năm 2018, đến năm 2019 khi công trình hoàn thành khoảng 90% thì dừng thi công, dở dang cho đến nay. Do năm 2019 xã Quảng Phúc sáp nhập với xã Quảng Vọng lấy tên là xã Quảng Phúc; đến 1.7.2025 xã Quảng Phúc sáp nhập với các xã Quảng Hợp, Quảng Văn và Quảng Ngọc, lấy tên là xã Quảng Ngọc, nên công trình thuộc diện dôi dư. Công trình này hiện trong tình cảnh cỏ dại mọc um tùm, hoang phí, có thời điểm người dân còn đưa lợn vào chăn nuôi.

Trụ sở UBND xã Minh Khôi (hiện thuộc xã Nông Cống) mới được xây dựng, khuôn viên rất rộng, bỏ không sau khi sáp nhập xã; chính quyền địa phương dự kiến bố trí thành nhà văn hóa thôn ẢNH: MINH HẢI

Đáng chú ý là Trường THCS Quảng Phúc bị bỏ hoang, kính cửa các dãy nhà đã bị vỡ, rơi tung tóe khắp hành lang. Trong khuôn viên ngôi trường cây dại mọc khắp nơi và nhiều hạng mục đang xuống cấp.

Ông Lê Như Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Ngọc, cho biết xã thuộc vùng chiêm trũng của H.Quảng Xương cũ, là địa phương thuần nông, giao thông không thuận lợi, xa trung tâm đô thị… nên việc giải quyết nhà đất công dôi dư rất khó khăn.

Theo ông Tuấn, nếu cho thuê các nhà đất công dôi dư để người dân kinh doanh thì chắc chắn không ai thuê, làm kho bãi cũng không phù hợp, bố trí làm nhà văn hóa hay các công trình phục vụ cộng đồng cũng không hợp lý. Ông Tuấn cho biết những khó khăn đó cũng vừa được chính quyền địa phương báo cáo, kiến nghị với đoàn thanh tra của tỉnh Thanh Hóa và của Chính phủ đang tiến hành thanh tra về công tác sắp xếp nhà đất công dôi dư.

Trường THCS Quảng Phúc (xã Quảng Ngọc) dù còn rất mới nhưng bỏ hoang ẢNH: MINH HẢI

"Từ xã cũ cho đến xã mới bây giờ cũng đã có nhiều phương án, giải pháp nhưng hầu hết đều không thể thực hiện được, vì xã nằm ở vùng chiêm trũng, không thuận lợi cho kinh doanh, buôn bán nên khó có người thuê. Có lẽ chỉ còn cách điều chỉnh quy hoạch các vị trí dôi dư đó thành khu dân cư, đấu giá quyền sử dụng đất thì may ra giải quyết được", ông Tuấn cho hay.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn hàng trăm công trình, nhà đất công dôi dư đang trong tình trạng bỏ không. Sau khi Chính phủ có nghị quyết giao quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định "số phận" nhà đất công dôi dư, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Tài chính cùng các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, xây dựng phương án để xem xét quyết định sử dụng công trình dôi dư vào mục đích gì, từ đó các địa phương triển khai thủ tục theo quy định sớm đưa công trình vào sử dụng, tránh lãng phí kéo dài. (còn tiếp)