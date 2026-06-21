Dự án 4 triệu cây giống mỗi năm ở Cà Mau bỏ hoang 17 năm

Ngày 21.6, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan này vừa có kết luận thanh tra về dự án Trung tâm Sản xuất giống cây rừng chất lượng cao do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Độc Lập (Công ty Độc Lập) làm nhà đầu tư.

Dự án được UBND tỉnh Cà Mau cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 22.7.2009, tọa lạc tại khu tái định canh, định cư Khánh An, xã Khánh An, huyện U Minh (nay là xã Khánh An, tỉnh Cà Mau), với diện tích sử dụng hơn 100.000 m2.

Dự án giống rừng chất lượng cao ở Cà Mau chỉ còn cỏ dại

Dự án có tổng vốn đầu tư 4,242 tỉ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 2,5 tỉ đồng. Mục tiêu là sản xuất giống cây lâm nghiệp chất lượng cao với quy mô 4 triệu cây giống thành phẩm mỗi năm. Dự án dự kiến khởi công tháng 6.2009 và hoàn thành, đưa vào hoạt động từ tháng 3.2010.

Theo kết luận thanh tra, tại thời điểm kiểm tra, đoàn thanh tra phối hợp với UBND xã Khánh An ghi nhận Công ty Độc Lập không còn hoạt động tại địa phương, không có văn phòng, nhà xưởng, công trình hay nhân sự liên quan đến dự án.

Địa phương cho biết khu đất từng có người được thuê trông coi, nhưng đến thời điểm kiểm tra không có người quản lý và cũng không có thông tin liên lạc.

Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Sở Nông nghiệp - Môi trường tham mưu thực hiện quy trình thu hồi đất đã giao cho Công ty Độc Lập ẢNH MINH HỌA: AI

Hiện trạng khu đất được ghi nhận chỉ còn một số cây ăn trái, chủ yếu là chuối, cùng cây tạp và cỏ dại. Trên đất có một căn chòi bằng gỗ, mái lợp tôn đã xuống cấp nghiêm trọng và không có điện thắp sáng.

Kết luận thanh tra nêu rõ, sau khi được giao đất, doanh nghiệp chỉ trồng một số loại cây trong giai đoạn đầu của dự án, kéo dài khoảng gần 3 năm. Từ đó đến thời điểm thanh tra, doanh nghiệp không tiếp tục triển khai các hạng mục theo giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp; không sử dụng đất để sản xuất giống cây rừng và để đất trong tình trạng bỏ hoang.

Theo công văn ngày 28.11.2024 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau, tính đến ngày 28.11.2024, Công ty Độc Lập còn nợ tiền thuê đất 246 triệu đồng. Trước đó, doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất trong 9 tháng, từ tháng 6.2009 đến tháng 2.2010, với số tiền hơn 45 triệu đồng.

Còn theo thông báo ngày 17.3.2014 của cơ quan thuế, từ ngày 21.2.2014, chi nhánh Công ty Độc Lập tại Cà Mau không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Theo kết luận thanh tra, đoàn thanh tra đã nhiều lần gửi giấy mời và liên hệ qua nhiều kênh thông tin nhưng không nhận được phản hồi từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Qua rà soát, hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp không ghi nhận thông tin chi nhánh của Công ty Độc Lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ngày 21.5.2026, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính TP.HCM có công văn cho biết Công ty Độc Lập thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 điều 212 luật Doanh nghiệp năm 2020, song chưa bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và vụ việc đang được giải quyết.

Kiến nghị thu hồi đất, chấn chỉnh công tác quản lý

Theo kết luận thanh tra, dự án chưa đạt mục tiêu theo giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp. Doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai và không sử dụng đất đúng mục đích.

Đối với trách nhiệm quản lý nhà nước, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với Sở Tài nguyên - Môi trường trước đây (nay là Sở Nông nghiệp - Môi trường); Sở Kế hoạch - Đầu tư trước đây (nay là Sở Tài chính); cùng UBND xã Khánh An do thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình triển khai dự án.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Sở Nông nghiệp - Môi trường tham mưu thực hiện quy trình thu hồi đất đã giao cho Công ty Độc Lập theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan thuế tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và thực hiện các biện pháp thu hồi số tiền thuê đất còn nợ.

Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị sớm hoàn tất thủ tục thu hồi diện tích đất đã giao cho doanh nghiệp, đồng thời xây dựng phương án sử dụng phù hợp nhằm tránh tiếp tục lãng phí quỹ đất.